東京都電動バイク助成にリーンモビリティLean3選定、補助額48万円

リーンモビリティの小型EV「Lean3」が東京都の電動バイク普及事業の対象車両に認定されました。助成額は48万円。都内在住者への具体的な交付要件と申請方法を解説します。

リーンモビリティ 株式会社が開発・販売する 都市型小型EV 「 Lean3 」が、 東京都 の環境政策支援枠組みにおいて正式に認定された。この認定により、都内在住者や都内に事業所を置く事業者が、車両購入時のコスト負担を軽減できる道が開けた。具体的な認定日は2026年11月9日であり、この日付を以て公式な助成対象リストへの掲載が完了した。

クールネット東京が助成対象を公表

リーンモビリティの「Lean3」は、公益財団法人東京都環境公社が運営する「クール・ネット東京」が管理する助成対象車両一覧に名称が記載された。この一覧は、東京都地球温暖化防止活動推進センターを通じて一般公開されており、消費者が正しい情報を得るための根拠データとなっている。掲載情報によれば、車両1台あたりの助成金額は48万円と明確に定められている。この金額は、車両の価格から直接引かれる値引きではなく、後述する申請プロセスを経て交付される補助金である点に留意が必要だ。

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交付要件と車両登録の厳格な制限

リーンモビリティの「Lean3」で補助金を受け取るためには、東京都の助成制度が定める複数の条件を全て満たす必要がある。まず、対象となる車両は2026年10月27日以降に届出を行った新車でなければならない。中古車やそれ以前に登録された車両は対象外となるため、購入時期の管理が重要になる。また、交付を受ける主体は、都内にお住まいの個人か、都内に事業所を有する法人および個人事業主に限定されている。車両を主に置く場所、つまり使用の本拠地が東京都内にあることが必須要件であり、これに該当しない場合は申請自体が却下される。

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申請フローと資金の受け取り仕組み

都内の住民や事業者が48万円の助成金を得るための手順は、直感的ではない複雑さを持つ。購入時に店頭で支払額から差し引くことではなく、一旦車両を購入し、所定の手続きで車両を届ける必要がある。車両の届出が完了してから、所定の申請書を提出する。その申請と行政による審査を経て初めて、補助金・助成金が交付される仕組みだ。このプロセスにより、不正な販売や要件違反を防ぐ検証期間が設けられているとも解釈できる。申請者が誤って「購入即値引」を期待しないよう、メーカー側も明記して注意喚起を行っている。

3年間の移動制限と今後の展開

リーンモビリティの「Lean3」で助成金を受けた車両には、購入後3年間の厳格な使用制限が課される。この3年間は、車両を売却したり、東京都外へ移転させたりすることが禁止されている。これは、助成制度の目的である都内の環境負荷低減効果を長期的に持続させるための措置であり、違反した場合の返還義務やペナルティに関する規定が一般に想定される。この制限期間中に車両を手放す予定がある場合は、助成金の申請を見送る判断も必要になる。今後、リーンモビリティは、この認定を基に都内での小型EV普及を促進する取り組みを強化していく見込みである。