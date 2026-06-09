東京証券取引所で幅広い銘柄が取引 主要セクターで価格変動

本日の東京市場では、アセットマネジメント、建設、運輸、小売、食品、ヘルスケア、IT、金融、不動産、製造業など多岐にわたるセクターの銘柄が取引され、価格変動が発生した。主に5銭から5円の変動幅で、一部で25銭から65銭の大きな動きも見られた。市場は外部要因を反映し、個別銘柄ごとの材料に応じた取引が継続している。

本日の 株式市場 では、幅広い セクター にわたる多数の銘柄が取引され、価格変動が記録された。 東京証券取引所 では、 野村アセット マネジメント関連のインデックスファンドやETFが活発に取引され、東京=野村コア30、iF日経年1、野村日経平均などが5円の変動を示した。

また、GX超短米債や野村原油などの商品関連銘柄も変動し、WTI原油が5円、野村原油が50銭の値動きとなった。 建設・不動産セクターからは、サカタタネ、ミライトワン、タマホーム、リブワーク、キャンディルなど複数の銘柄が取引され、それぞれ20銭から5銭の変動。 運輸・物流セクターでは、野村運輸物流が5円変動し、ヤマト運輸なども含まれる。 小売・卸売セクターは活況で、野村小売が5円、セブン&アイや三越伊勢丹なども変動。

食品・飲料メーカーでは、グリコ、不二家、亀田製菓、寿スピリッツ、カルビーなどが取引され、それぞれ25銭から10銭の変動。 ヘルスケア・医薬品セクターでは、武田、理ビタ、持田薬品、杏林製薬、大幸薬品などが変動。 IT・通信関連は多様で、ソラコム、ソフトバンクグループ、KDDI、カドカワなどが含まれ、5銭から15銭の変動。 金融・証券セクターでは、福井銀行、滋賀銀行、リコーリース、ジャックスなど地方銀行からリース会社まで幅広く取引。

不動産投信（REIT）関連では、iSJリート、MXJリート、森トラストR、東急REなどが変動。 その他、エネルギー、素材、機械、電機・電子部品など製造業全般、サービス業、小売業、運輸業など、市場全体にわたり多数の銘柄が取引された。 価格変動は主に5銭から5円の範囲で、一部の銘柄では25銭から65銭のより大きな変動も見られた。 本日の取引は、アジア株や為替、原油価格などの外部要因を反映し、各セクターで網絡的に動いたと見られる。

市場関係者は、経済指標や企業業績、地政学的リスクなどを注視し、今後の動向を探っている。 全体として、東京市場は安定した取引 volume を維持し、投資家の関心は高周波取引やアルゴリズム取引の影響も受けつつ、銘柄ごとの個別材料に応じた動きが続いた





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