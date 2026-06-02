東京為替市場で円安・ドル高、159円台後半 貿易収支悪化懸念で円売り続く

東京外国為替市場で2日午前、円相場が軟調に推移した。1ドル=159円台後半と前日比で円安が進行。米国とイランの交渉不透明で原油高が続き、日本の貿易収支悪化への懸念から円売り・ドル買いが優勢となった。財務相は「適切に対応」と強調したが市場の反応は小さく、月末・月初の決済需要も影響したとみられる。一方、対ユーロでは円高傾向が続いた。

2日午前の東京外国為替市場で円相場は軟調だ。10時時点は1ドル=159円66〜67銭と前日17時時点と比べて20銭の円安・ ドル高 だった。 米国とイランの交渉の先行きが見通せず、ニューヨーク原油先物相場は高止まりしている。

日本の貿易収支の悪化を懸念した円売り・ドル買いが続いた。 国内輸入企業などの円売り・ドル買い観測も相場の重荷となった。10時前の中値決済に向けては、「ドル買い優勢」（国内銀行の為替担当者）との声が聞かれた。 月初の貿易決済などに絡む円売り・ドル買いが活発だったとの見方が出ている。10時前に円は一時、159円73銭近辺まで下げ幅を広げた。 片山さつき財務相は2日、閣議後の記者会見で為替市場について「必要に応じいつでも適切に対応する」との姿勢を維持していると語った。

米国のベッセント財務長官との関係を巡っては「非常に緊密に意見交換をしており、おのおのが市場の状況をしっかりとウオッチしているということには変わりがない」との認識を示した。 ただ、発言を受けた市場の反応は薄かった。 円は対ユーロで堅調。10時時点では1ユーロ=185円72〜75銭と、同17銭の円高・ユーロ安だった。 対ドルでユーロが下落しており、歩調をあわせた円買い・ユーロ売りが入った。 中値決済に絡む取引は目立たなかった。 〔日経QUICKニュース（NQN）





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