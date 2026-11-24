モリタは11月24日、東京消防庁の公募事業「東京消防庁INNOVATION PROJECT」の共同研究開発型（無償）に採択され、消火用ドローンの小型・軽量化に向けた「CAFS（Compressed Air Foam System：圧縮空気泡消火システム）」活用に関する共同研究開発を開始したと発表した。

モリタ は11月24日、 東京消防庁 の公募事業「 東京消防庁 INNOVATION PROJECT」の共同研究開発型（無償）に採択され、消火用 ドローン の小型・軽量化に向けた「 CAFS （Compressed Air Foam System：圧縮空気泡消火システム）」活用に関する共同研究開発を開始したと発表した。

東京消防庁では、はしご車などの消防車両が接近できない道幅が狭い地域の中層建物火災への対応策として、2025年度（令和7年度）から消火用ドローンの研究開発を進めている。 実用化に向けては、機体の小型・軽量化に加え、飛行安定性や消火効率を高める技術が課題となっている。 今回活用されるCAFSは、水に少量の泡消火薬剤を加え、圧縮空気を送り込むことで発泡させるシステム。 泡によって水の表面積を広げることで効率的な消火を可能とするとともに、水の使用量を抑え、消火活動に伴う水損被害の軽減にも貢献する。

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ドローンからの放水にCAFSを活用することにより、水量の削減や放射時の反動力の低減が期待され、機体の小型・軽量化や飛行安定性の向上につながる可能性があるとしている。 共同研究では、モリタがCAFSの技術開発の中で培った知見と、グループの研究施設である「モリタATIセンター」を活用。 消火用ドローンによる放射実験などを通じて各種データを取得し、その効果を検証する。 なお、研究開発資金の負担は民間企業側が行ない、共同で研究開発を進める形式となる。

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モリタは2007年から、CAFSを搭載した消防ポンプ自動車「Miracle CAFS Car（ミラクルキャフスカー）」を販売しており、全国47都道府県で累計2700台以上が導入され、全国の消防本部の75％以上で採用されている。 今回の研究で取得したデータを活用し、将来的な実配備に向けた機体仕様の策定や運用方法の確立に貢献するとしている。