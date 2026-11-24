東京建物は東京都渋谷区の渋谷駅東口側で計画する「渋谷二丁目西地区」の再開発事業において、権利変換計画の認可を東京都から受理した。完成後の土地と建物の一部を約2700億円で取得し、2029年に着工して2035年に完成する予定である。隣接地の開発と合わせた敷地面積は約1万8700平方メートル、延べ床面積は約30万5800平方メートルで、渋谷エリアでは最大規模のプロジェクトとなる。オフィスやホテル、住宅、外国人向け中長期滞在施設に加え、STEAM人材の育成拠点も設ける計画で、事業主体には都市再生機構（UR）も参画している。

は24日、東京都渋谷区の渋谷駅東口側で計画する再開発「 渋谷二丁目西地区 」の 権利変換 計画の認可を都から受けたと発表した。 完成後の土地と建物の一部を約2700億円で取得する。2029年に着工し、35年に完成する。

東京建物が隣接地で開発する建物と合わせたプロジェクトの敷地面積は約1万8700平方メートル、建物の延べ床面積は約30万5800平方メートル。 渋谷エリアで進む再開発計画で最も大きい規模で、東京建物が事業主体となる再開発でも延べ床面積が過去最大という。 事業者には同社のほか都市再生機構（UR）が参画する。 オフィスやホテル、住宅、外国人向けの中長期滞在施設などを設ける。

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工学や芸術などを横断して学ぶ「STEAM（スティーム）」人材の育成拠点も導入する。 宮益坂に面して上空広場も整備する。 固定資産の取得額は26年12月期の連結業績予想に織り込み済みとしている。 東京建物は地盤とする東京駅前の八重洲・日本橋・京橋地区で再開発を進めている。9月には「トフロム八重洲タワー」が開業した。29年度には「八重洲一丁目北」、32年度には「京橋三丁目東」の竣工も予定している。 渋谷でも大型再開発に参画し、事業エリアを広げる。