年内引退を発表している東京女子プロレスの上福ゆきがプロデュース興行を開催し、メインイベントで飯野雄貴と組んでアジャコング＆VENY組と対戦。試合後にはアジャコングから9年間の功績を称える温かい言葉が贈られ、VENYや飯野とも団らん。さらに12月26日後楽園ホールでの引退試合で中島翔子と組み、山下実優＆瑞希組と対戦することも発表した。

年内での引退を発表している 上福ゆき （33）が、自身のプロデュース興行を開催。 メインイベントのスペシャルタッグマッチ（20分一本勝負）で飯野雄貴（ノア）と組み、 アジャコング ＆VENY組と対戦した。

続くVENYへの攻撃はパートナーの飯野に誤爆したものの、VENYとビッグブーツを打ち合って蹴り倒し、みちのくドライバーを浴びながらもフェイマサーで反撃。 粘りを見せたが、ライガーボム、ムーンサルトプレスと畳みかけられ、最後は18分20秒、タイガー・スープレックス・ホールドで敗れた。 すると、アジャが「プロレスの『プ』の字も知らなくてね。 とりあえず高木三四郎っていう人と喫茶店で会って、『立って、回ってみて。

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ああ、じゃあ明日ちょっと何時にここに来て』って、『練習見て』って言って、そのまんま『前転して、後転して』って練習させられて、知らない間に8月デビューだからっていうだまし討ちにあって……」と上福のこれまでを回想。 アジャは続けて「プロレスのことなんか何にも知らない、技も知らなきゃ選手も知らなきゃ、何にも知らないのに……9年、よくやったよな！ しかも！ 見てみ、こんなに仲間がいて。