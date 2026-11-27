東京女子・上福ゆきのプロデュース興行にてアジャコングからねぎらいの言葉を贈られ引退試合を披露
年内引退を発表している東京女子プロレスの上福ゆきがプロデュース興行を開催し、メインイベントで飯野雄貴と組んでアジャコング＆VENY組と対戦。試合後にはアジャコングから9年間の功績を称える温かい言葉が贈られ、VENYや飯野とも団らん。さらに12月26日後楽園ホールでの引退試合で中島翔子と組み、山下実優＆瑞希組と対戦することも発表した。
年内での引退を発表している 上福ゆき （33）が、自身のプロデュース興行を開催。 メインイベントのスペシャルタッグマッチ（20分一本勝負）で飯野雄貴（ノア）と組み、 アジャコング ＆VENY組と対戦した。
続くVENYへの攻撃はパートナーの飯野に誤爆したものの、VENYとビッグブーツを打ち合って蹴り倒し、みちのくドライバーを浴びながらもフェイマサーで反撃。 粘りを見せたが、ライガーボム、ムーンサルトプレスと畳みかけられ、最後は18分20秒、タイガー・スープレックス・ホールドで敗れた。 すると、アジャが「プロレスの『プ』の字も知らなくてね。 とりあえず高木三四郎っていう人と喫茶店で会って、『立って、回ってみて。
ああ、じゃあ明日ちょっと何時にここに来て』って、『練習見て』って言って、そのまんま『前転して、後転して』って練習させられて、知らない間に8月デビューだからっていうだまし討ちにあって……」と上福のこれまでを回想。 アジャは続けて「プロレスのことなんか何にも知らない、技も知らなきゃ選手も知らなきゃ、何にも知らないのに……9年、よくやったよな！ しかも！ 見てみ、こんなに仲間がいて。
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