東京外為、円反発 米イラン暫定合意でドル売り

29日の東京外国為替市場で円相場が4営業日ぶりに反発。米国とイランが戦闘終結に向け暫定合意したとの報道を受け、有事のドル買いが巻き戻され円買い・ドル売りが進んだ。一方、日経平均株価の大幅上昇や実需の円売りが円の上値を抑えた。

29日の 東京外国為替市場 では、 円相場 が4営業日ぶりに反発し、一時1ドル=159円台まで上昇する場面が見られた。 午後5時時点では前日の同時点に比べ21銭の円高・ドル安の1ドル=159円25～27銭で推移している。

この動きの背景には、米国とイランが戦闘終結に向けて暫定合意したとの報道がある。28日に米政府当局者が明らかにしたところによると、両国は交渉を進め、暫定合意に至ったという。 ただし、まだトランプ米大統領の承認を待っている段階で、市場では戦闘終結に向かうとの期待感が急速に高まった。 これまで中東の地政学リスクから「有事のドル買い」が進み、ドルは買われ過ぎの状態にあった。 そのため、合意期待によるリスク選好の改善が、過剰なドル買いポジションの巻き戻しを促し、円買い・ドル売りを誘発した。

しかし、円の上値は限定的だった。 米イラン合意期待から原油先物相場が下落した影響で、29日の東京市場では日経平均株価が大幅に上昇し、投資家のリスク志向が強まった。 このため、低リスク通貨とされる円は相対的に売られやすく、上昇圧力が弱まった。 また、国内輸入企業など実需筋が月末の決済に備えて円売り・ドル買いを出したとの観測もあり、円の上値を抑える要因となった。

さらに、長期金利の動きや日米金利差も円相場に影響を与えている。 米国では追加利上げ観測が後退しつつある一方で、日本銀行は依然として緩和的な金融政策を維持しており、金利差が円安圧力として働く構図は変わっていない。 ユーロは対ドルで反発した。 午後5時時点では前日比0.0024ドルのユーロ高・ドル安の1ユーロ=1.1636～37ドルで推移している。

対ユーロでも有事のドル買いの巻き戻しが広がり、ユーロ買い・ドル売りが優勢となった。 ただし、欧州経済の不透明感やウクライナ情勢など地政学リスクが依然として残っており、ユーロの上値も限られる可能性がある。 今後の注目点は、米イラン合意の行方と、その後の原油価格や世界経済への影響である。 市場参加者は、両国の正式合意が実現するかどうか、またそのタイミングを慎重に見極めようとしている。

また、今週末には米国の重要経済指標の発表も控えており、ドル相場の変動要因となり得る。 総じて、為替市場は当面、中東情勢と米国の金融政策をにらみながら、神経質な値動きが続くと予想される





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円相場 ドル売り 米国・イラン合意 地政学リスク 東京外国為替市場

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