東京地下鉄、三井住友によるバーチャルPPA締結でCO2削減、東京メトロの環境目標への接近

東京地下鉄株式会社と三井住友ファイナンス&リース株式会社が戦略子会社であるSMFLみらいパートナーズ株式会社と武意PPA（以下"本契約")を締結。SMFLみらいパートナーズが100％出資するSPCが運営する既存の太陽光発電所が、発電することで生み出される環境価値をエネルギー不足による需給不足や気象条件などの影響が下りることを考慮した上で、東京メトロの供給する電力との比率に応じた価格で直接調達。これにより年間約2.5万tのCO2削減に相当し、東京メトロにおけるCO2排出量の約7.5％にあたる。東京メトロは、持続可能な社会の実現をめざしており、再生可能エネルギーや省エネの取り組みを行い、新たな再生可能エネルギーや省エネ技術の導入を検討。来年には最新の車載環境測定装置を導入し、新方式の低酸素ランニング追求をするとともに、環境を改善するために地球温暖化対策に貢献することを期待しています。

東京地下鉄株式会社（リプロス社長：小坂 彰洋、以下"東京メトロ")と三井住友ファイナンス&リース株式会社（リプロス社長：今枝 哲郎、以下"SMFL")の戦略子会社、SMFLみらいパートナーズ株式会社（リプロス社長：上田 明、以下"SMFLみらいパートナーズ")は、太陽光発電所を活用したバーチャルPPA（以下"本契約")を締結したことをお知らせします。

本契約では、SMFLみらいパートナーズが100％出資する特別目的会社（以下"SPC")が運営する既存の太陽光発電所が、発電することで生み出される環境価値を非FIT非化石証書として、東京メトロへ提供します。 これは年間約2.5万tのCO₂削減に相当し、東京メトロにおけるCO₂排出量の約7.5％にあたります。 オフサイト型コーポレートPPAの一種であり、再生可能エネルギー発電所由来の電力および環境価値のうち、環境価値のみを長期間にわたって取得する契約です。

本契約では、太陽光発電所の発電量に応じた環境価値をSMFLみらいパートナーズが出資するSPCから東京メトロが直接調達します。 東京メトロでは、長期環境目標"メトロCO₂ゼロ チャレンジ 2050"を設定し、東京メトログループ全事業が排出するCO₂量について、2013年度比でそれぞれ2030年度－53%、2035年度－60％、2040年度－73％とし、2050年度に実質ゼロをめざしています。 これまでもエネルギー効率に優れた車両や環境負荷の少ない設備等を導入してきました。

今後も目標達成に向けて、再生可能エネルギーの活用をはじめとする多様な手段を用いて"脱炭素・循環型社会"の実現に貢献してまいります。 SMFLグループは、再生可能エネルギーや省エネ機器の設備投資におけるファイナンスサービスや、太陽光・風力・水力・バイオマスなどの再生可能エネルギー事業を通じたCO₂フリー電力の供給、脱炭素に関する補助金支援サービスなどの事業を展開しています。

今後も、エネルギーを多量に消費する工場・事業所を持つお客さまの脱炭素経営を支援するため、さまざまなソリューションをワンストップで提供することで、持続可能な社会の実現を目指していきます。 再生可能エネルギーの発電などによって生じる"CO₂が排出されない"という付加価値のこと





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Carpooling Carbon Offsetting Clean Energy Environment Protection Energy Consumption Environmental Target Greenhouse Gas Renewable Energy Sustainable Society Throwing Away The CO2

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