第103回箱根駅伝予選会敗退を受けた東京国際大は、早大OBで元旭化成選手の新監督に八木勇樹氏（37）の就任準備を進めている。横溝総監督逝去後2年空いた指導者空白期間を終え、チームの復活へ舵を切る。

東京国際大 学 駅伝部 は、新しい監督として 早稲田大学 出身の 八木勇樹 氏（37歳）の就任準備を着実に進めていることが26日に確認された。八木氏は過去に学生三大駅伝で活躍し、 早稲田大学 の3冠獲得に貢献した実績を持つ元アスリートである。大学駅伝界での直接的な指導経験はないものの、同校は黄金期の裏側を知り、高いマネジメント能力を評価する八木氏にチーム再生の期待を託す方針だ。

横溝総監督逝去後2年の空白を埋める人事決定

東京国際大学駅伝部の歴史を振り返ると、2011年に横溝三郎総監督と大志田秀次氏（現明治大学監督）によって創部された。その後、2016年に箱根駅伝へ初出場を果たし、2020年には初のシード権を獲得するなどの躍進を遂げてきた。特に2021年には出雲駅伝において学生三大駅伝初優勝という快挙を達成し、国内トップレベルの強豪として確固たる地位を築いていた。

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しかし、チームの状況は2023年に大きな転機を迎えた。当時83歳だった横溝三郎総監督が監督に就任したが、その指導は体調の不安を抱えながら命がけで行われるものだった。そして2024年11月、横溝総監督は肝臓がんのため現役監督のまま84歳で逝去した。その直後、2年間もの間、正式な監督が不在という事態に陥り、中村勇太監督代行（39歳）が一時的にチームを率いていた状況だった。

八木勇樹氏の選手経歴とマネジメント能力の真価

新監督に内定している八木勇樹氏は、1989年10月17日生まれで神戸市出身だ。高校時代は兵庫・西脇工業高校で全国高校総体5000メートルにおいて日本人トップの成績を残している。2008年に早稲田大学へ入学すると、3年時の2010年度に大きな成果を上げた。当時の彼は、出雲駅伝で3区区間賞、全日本大学駅伝で3区3位、そして箱根駅伝の9区で2位に入るといった好走を続け、早稲田大学の3冠獲得に大きく貢献した。

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卒業後の2012年には旭化成へ入社し、実業団選手としても全日本実業団駅伝などで活躍した経験を持つ。高校、大学、実業団といういずれも名門チームで活躍した八木氏は、2016年に退社するとスポーツ関連事業などを展開する会社を設立している。この過程で培われた高いマネジメント能力が、東京国際大学から評価された大きな要因となっている。

予選会敗退後の現状とチーム再建への展望

東京国際大学駅伝部は、10月17日に東京・立川市などで開催された第103回箱根駅伝予選会において15位で敗退し、3年ぶりに箱根駅伝の出場権を逃すこととなった。これにより、チームは正月に箱根駅伝がない状況での年越しを余儀なくされている。複数の関係者によると、八木氏はすでに選手と顔合わせを済ませており、就任に向けた準備は完了段階に入っている。

チームの練習拠点は埼玉・坂戸市にあり、タスクの色は紺青だ。2021年東京五輪の1万メートル代表である伊藤達彦選手（ホンダ）のような主なOBを輩出してきた伝統のあるチームだ。若手指導者である八木氏手腕が問われる中、再び勢いのあるチームへと成長させることが期待されている。過去の栄光を踏まえつつ、新しい風を巻き起こすことが、東京国際大学駅伝部の次なる課題となる。