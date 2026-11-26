東京国際大は箱根駅伝予選会敗退を受け、早大黄金期を牽引した八木勇樹氏（37）を新監督に任命する準備を進めている。横溝総監督亡き後のチーム再建へ期待が集まる。

東京国際大 学の駅伝部は、第103回 箱根駅伝 予選会での15位敗退を受け、新監督の選定において 早稲田大学 卒業生である 八木勇樹 氏（37歳）の就任準備が整いつあることを26日までに確認した。この決定により、チームは創部以来経験したことのない指揮官の交代を迎え、再建への第一歩を踏み出すことになる。

八木氏はいわゆる学生三大駅伝において全タイトル獲得という偉業を達成した経歴を持ち、大学駅伝界の黄金時代を象徴する選手であった。指導者としての実績はこれまでなかったものの、東京国際大学側はその実績ではなく、チームの歴史と成功パターンを直接理解できる人材としての適性を重視した判断を下した。

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横溝総監督の逝去と空席期間

東京国際大学駅伝部の創部は2011年で、横溝三郎総監督と当時大分大学監督であった大志田秀次氏が中心となってチームを構築した。同校は2016年に箱根駅伝へ初出場を果たし、2020年には初のシード権（順位10位以内）を獲得するなど急成長を遂げた。

2021年には出雲駅伝において学生三大駅伝を通じて初優勝を飾るなど躍進を見せたが、その後の運営に大きな影響を与える出来事が発生した。2023年に大志田監督が退任した際、当時83歳だった横溝三郎総監督が監督職を兼任することとなった。

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横溝総監督は体調の不安を抱えながらも、選手指導に命を懸ける姿勢でチームを率いたが、2024年11月に肝臓がんにより84歳で現役監督のままこの世を去った。その後も約2年間、監督ポストは空席の状態が続いた。

八木氏の選手経歴と企業活動

八木勇樹氏は1989年10月17日に神戸市で生まれ、兵庫県立西脇高等学校から2008年に早稲田大学へ入学した。高校時代は全国高校総体5000メートルで日本人トップの成績を残すなど、長距離走における素質を早くから示していた。

大学時代、八木氏は3年生の時となる2010年度の学生三大駅伝で顕著な活躍を見せた。出雲駅伝では3区区間賞を獲得し、全日本大学駅伝でも3区で3位入賞、箱根駅伝では9区で2位という好記録を残した。これらの活躍は早稲田大学の3冠獲得に大きく貢献した。

2012年に大学を卒業後、八木氏は旭化成へ入社し、全日本実業団駅伝（ニューイヤー駅伝）など実業団レベルでも活躍した。2016年に会社を退職した後、スポーツ関連事業を展開する自社の設立に着手し、高いマネジメント能力を発揮してきた。

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チーム再建への期待と次のステップ

今回の人事決定について、複数の関係者は八木氏がすでに選手たちとの顔合わせを済ませたと明かしている。横溝総監督逝去後、中村勇太氏が約2年間監督代行としてチームを率いてきたが、今後は八木氏が正式な指揮を執ることとなる。

東京国際大学駅伝部は今回の箱根駅伝予選会での15位敗退により、創部以来初めて箱根駅伝が出場できない正月を迎えることとなった。高卒時の最高成績は2020年と2022年の箱根駅伝5位であり、2021年の出雲駅伝優勝も持つなど、かつては大学駅伝界でも上位争いに加わる実力を持つチームであった。

八木氏は西脇高校、早稲田大学、旭化成といういずれも名門チームに所属した経歴を持ち、若手指導者として東京国際大学の勢いを取り戻すことが期待されている。練習拠点である埼玉・坂戸市での再建作業は、すでに始動している状況である。