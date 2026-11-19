東京メトロがUWB技術を用いたウォークスルー改札の実証へ。JR東日本のFiRa認定技術と連動し、2028年の本格導入を目指す仕組みとセキュリティについて解説する。

東京メトロ は超広帯域（ UWB ）技術を採用した ウォークスルー 型自動改札の導入検討と実証実験段階に入ったと発表した。従来より実施していたBluetooth（BLE）による試行とは異なり、 UWB の活用が現実的な選択肢となりつつある。両社が標準規格を共有することで、将来的には相互直通運転を含む広域な移動体験が実現する可能性が高まっている。

FiRa標準に基づくUWB技術の導入

東京メトロが検討している技術の根幹には、FiRa Consortiumが策定する業界標準がある。同団体はUWBを用いた製品に対する相互接続性の保証や認定業務を実施しており、市場投入にはメンバーシップと検証プロセスが不可欠だ。JR東日本のウォークスルー技術も「FiRa Public Transport Profile」に基づいて実装されており、東京メトロ自体も同団体のメンバーとして参画している。

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今回の動きは、技術的な互換性を確保しつつサービス領域を拡大させる意図が明確にある。東京メトロの駅でUWB改札が利用可能になれば、おそらくJR東日本の路線とも連動し、両社の駅を連続して通過するシナリオが想定される。これは単なる駅単位の効率化ではなく、鉄道ネットワーク全体での利便性向上を意味する構造変更だ。

ユーザー同意と高精度な位置特定メカニズム

導入に際して懸念されるセキュリティと精度の問題に対し、技術側は明確な制御メカニズムを提供している。UWB機能は通常時はオフの状態にあり、ユーザーがアプリ上で能動的な利用を明示した場合にのみ起動する。駅構内に設置されたBLEビーコンへの反応をトリガーとして動作するため、ユーザーの設定次第で無断の読み取りや誤動作を防ぐ仕組みとなっている。

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誤判定対策としては、FiRa Public Transport Profileの仕様により、数センチ単位の誤差で利用者の位置を特定する。改札機は多くの利用者の現在地を認識し、誰がどのレーンを通過しているかを瞬時に判定して処理を行う。電波が垂れ流しになることはなく、連続使用時の電力消費増も回避できるため、技術的な安全性は高いと評価できる。

Suicaの進化と2028年の本格サービス開始

Suicaそのものの進化もこの変更と連動している。2028年春のUWBウォークスルー改札本格開始時には、モバイルSuicaの残高を直接支払いに使用できる予定だ。UWB対応駅では通過し、非対応駅では従来通りのタッチ操作を行うなど、状況に応じた柔軟な利用が期待される。これは単なる支払い方法の追加ではなく、ICカード情報の保管場所や同期方法の根本的な見直しを伴う。

現在のSuicaは残高情報が端末内に保存されるローカル処理が基本だが、今後はセンターサーバ方式への移行意向がある。これによりポストペイド対応や、紛失時の即時無効化といったセキュリティ強化が可能になる。さらに顔情報との紐付けにより、顔認証での決済や改札通過も想定され、技術的応用の範囲は大幅に拡大する。