東京ディズニーランド クリスマスイベント公開 雨天によりパレード中止

東京ディズニーランドで恒例のクリスマスイベントが公開された。巨大ツリーの登場や限定グルメの提供が行われる一方、悪天候によりトイズワンダラスクリスマスパレードが中止となる事態となった。

東京ディズニーランド が所在する千葉県 浦安市 において、冬限定の恒例行事であるディズニー・クリスマスが報道陣に対して10日に公開された。昨年に続き、今年も「おもちゃの世界」をテーマとしたパレード企画が予定されていたが、当日はあいにくの雨模様となったため、パレードの上演は中止となった。

悪天候によるパレード中止と園内混雑

期間中に行われる予定であったトイズワンダラスクリスマスパレードは、ミッキーマウスを始めとする仲間たちが、クリスマス仕様で飾り付けられたテディベアや乗り物、積み木などと一緒に登場する人気企画であった。お披露目となる上演会は見送られたものの、園内には多くの来園者が訪れ、巨大なツリーや限定グルメを通じて、一足先にクリスマスの温かい雰囲気を楽しんだ様子であった。

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ゲストの反応と期待されていたパレード

群馬県から友人と訪れた安達柚葵さん（22）は、パレード中止の事態に対して残念という思いを漏らしつつも、限定グッズやフードを使ってクリスマスの気分を味わいたいとの考えを示した。特に注目されていたトイズワンダラスクリスマスパレードは、おもちゃがにぎやかに登場する演出でゲストの好評を得ており、その中止は多くのファンにとって悔やまれる結果となった。

巨大ツリーとワールドバザールの装飾

園内の装飾もまた見どころの一つであり、ワールドバザールの中央には高さ15メートルの巨大なクリスマスツリーがそびえ立ち、華やかにゲストを迎える準備を整えていた。また、エントランスには今回上演されなかったトイズワンダラスクリスマスパレードをモチーフにした新たなデコレーションも設置され、パーク全体がクリスマスの色に染まり、祭典ムードを醸し出していた。

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初登場のジョリーフード・プラザ

祝祭感を盛り上げるための特別メニューも充実しており、今年はシンデレラ城前の広場にジョリーフード・プラザが初登場した。ここでは、シュトーレン風のクッキーやドーナツなど、気軽に食べ歩きできるホリデーメニューが販売され、チキンやスナックが入ったホリデーバケットも用意された。パークを散策しながら、クリスマスならではの味覚を楽しむゲストの姿が多く見られた。

イベント開催期間と今後の予定

このディズニー・クリスマスイベントは、11月11日から12月25日まで開催される予定である。雨天によるパレード中止という想定外の事態に見舞われたものの、園内の装飾や限定グルメを通じて、多くの来園者がクリスマスの雰囲気を感じ取ることができた。今後、天候が回復するにつれて、園内の雰囲気はさらに高まり、冬の特別な時間として記憶に残ることとなる。