5人組ダンスボーカルグループ・M!LK（佐野勇斗、塩﨑太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人）が、きょう24日に結成12周年を迎えた。それを記念して、東京タワーでは、日没～午前0時までの間「M!LK …

2026年11月24日 19時27分 掲載5人組ダンスボーカルグループ・M! LK（佐野勇斗、塩﨑太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人）が、きょう24日に結成12周年を迎えた。 それを記念して、東京タワーでは、日没～午前0時までの間「M!

LK 結成12周年東京タワースペシャルライトアップ」を点灯している。 東京タワーの公式インスタグラム（@tokyotower_official）では、「5人組男性ボーカルダンスユニット『M! LK』のグループ結成12周年を記念して、東京タワーがメンバーカラーに染まる1日限りの特別なライトアップ！ 本日24:00まで点灯しているのでぜひご覧ください」と伝え、ライトアップされたタワーの様子を写真で紹介。

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東京タワーの公式キャラクター・ノッポン弟の公式X（@nopponotouto）では、「現地で見ることが出来ない方は、ぜひこちらのカメラでご覧ください！ 」と、東京タワーの公式YouTubeチャンネルのライブカメラのURLをアナウンスしている。 これらの投稿に対し「12周年おめでとうございます」「とてもきれいですね」「とても美しい東京タワー」「感動の12周年とってもキレイです」「とても素敵なライトアップです」など、M! LKの結成12周年を祝福するコメントが続々と寄せられている。