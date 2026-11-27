東京都墨田区の東京ソラマチ内にある栃木県のアンテナショップ「とちまるショップ」では、鹿沼組子細工デザインのスマホアクセサリーや、二条大麦生産量日本一を誇る栃木県産ビール、国際会議でも採用される高品質な純国産ワイン、宇都宮餃子など、県内の多彩な名産品が揃っている。

「東京ソラマチ」（東京都墨田区）の「ジャパンスーベニア」エリアにある「 とちまるショップ 」は、 栃木県 の アンテナショップ だ。 食品や雑貨など県の名産品が豊富にそろう。 人気なのが鹿沼市の組子細工をモチーフにした「スマホスタンド」（８８０円）だ。

多彩なデザインの板を台座にはめて使うシンプルな構造で、スマホの指定席にぴったり。

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「スマホスピーカー」（１６５０円）は、スマホを置いて音楽を聴くと音の広がりが楽しめる。 栃木は二条大麦（ビール麦）の生産量日本一だ。 ホップ栽培など、オール栃木産のビール作りに取り組むブルワリーもある。