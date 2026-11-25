12月11日から13日までの3日間、千葉・幕張メッセで開催される「東京コミックコンベンション2026」（東京コミコン2026）に参加するため、「スター・ウォーズ」シリーズのオビ＝ワン・ケノービ役で知…

※写真クリックで拡大表示します12月11日から13日までの3日間、千葉・幕張メッセで開催される「東京コミックコンベンション2026」（東京コミコン2026）に参加するため、「スター・ウォーズ」シリーズのオビ＝ワン・ケノービ役で知られるユアン・マクレガーの来日が決定した。

ドラマシリーズ『アソーカ』でヘラ・シンドゥーラ将軍を演じたメアリー・エリザベス・ウィンステッドと夫婦そろって参加する。2016年の初開催から10周年を迎える東京コミコン。 今年は「BEYOND」をテーマに掲げ、記念イヤーを彩る豪華な顔ぶれが続々と発表されている。 今回発表された4人は、会期中にメインステージへの登壇や撮影会、サイン会への参加を予定している。

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マクレガーは、1999年公開の『スター・ウォーズ エピソード1／ファントム・メナス』からプリクエル3部作で若き日のオビ＝ワン・ケノービを演じ、2022年のドラマ『オビ＝ワン・ケノービ』で約17年ぶりに同役に復帰した。 『トレインスポッティング』『ムーラン・ルージュ』『ビッグ・フィッシュ』など数々の映画に出演し、ドラマ『FARGO／ファーゴ』でゴールデングローブ賞、『HALSTON／ホルストン』でエミー賞主演男優賞を受賞。 東京コミコンへの参加は2023年以来、3年ぶりとなる。

妻のウィンステッドは、ドラマ『アソーカ』で反乱同盟軍の英雄、ヘラ・シンドゥーラ将軍を演じたほか、『スコット・ピルグリム VS. 邪悪な元カレ軍団』のラモーナ役、『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』のハントレス役などでも知られる。 ■“ハルク”が7年ぶりに帰ってくる！

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“クエイク”は初参加 ラファロは、2012年公開の『アベンジャーズ』からブルース・バナー／ハルク役を演じ、『アベンジャーズ／エンドゲーム』やドラマ『シー・ハルク：ザ・アトーニー』、今年公開された『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』など、10年以上にわたってマーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）を支えてきた。 『スポットライト 世紀のスクープ』『哀れなるものたち』などでアカデミー賞助演男優賞に計4度ノミネートされ、ドラマ『アイ・ノウ・ディス・マッチ・イズ・トゥルー』ではエミー賞主演男優賞を受賞。 東京コミコンへの参加は2019年以来、7年ぶりとなる。

一方、東京コミコン初参加となるベネットは、マーベル・ドラマ『エージェント・オブ・シールド』の全7シーズンに出演。 腕利きのハッカー“スカイ”から、特殊能力を持つエージェント、デイジー・ジョンソン／クエイクへと成長していく姿を演じた。 ■参加日程クロエ・ベネット：12月11日（金）、12日（土）今回発表された4人に加え、来場セレブ第6弾として発表された浅野忠信、前田真剣佑の計6人のセレブチケット（撮影券・サイン券）の発売日も決定した。 浅野と前田は本日（11月25日）正午から、今回発表された来日セレブ4人は27日正午から発売される。