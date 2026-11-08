東京ガス越川海翔、社会人野球準々決勝で本盗決められ逆転負け

阪神ドラフト6位指名を受けた越川海翔捕手が所属する東京ガスの社会人野球チーム。準々決勝で逆転負けし、プロ入りに悔しさを残した。

社会人野球 の全国大会において、 東京ガス 野球部は準々決勝進出がならなかった。 阪神タイガース からドラフト6位で指名を受けた 越川海翔 捕手（24）が所属するチームは、強い打線を持つ相手に対して苦戦を強いられた。試合は終盤まで接戦が続いたが、最終的に敗退し、チームの夢はここで幕を閉じた。

八回の失策と逆転負け

試合の行方を決定づけたのは八回表の出来事だった。スコアは3対0と東京ガスがリードしていたが、2死の状況で相手の反撃を許した。相手の打者が同点に追いつくと、その後も攻撃が続く。満塁のピンチで、相手はホームスチールを含む三重盗を成功させた。これにより、さらに4点を奪われ、スコアは逆転された。最終的な得点差は1対4となり、東京ガスは準決勝への進出を逃した。

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この展開を見た越川海翔捕手は、選手席でぼうぜんと立ち尽くした。3点リードという好局面からの失点だったため、その衝撃は大きかった。相手打線に対し、試合を通じて好リードを見せてきたが、最後の最後で痛恨のミスが重なり、悔しさがこみ上げてきた。この瞬間が、社会人野球での2年間を締めくくる形となった。

越川捕手の打撃初安打

守備での悔しさを乗り越え、越川捕手自身にも光の瞬間があった。打席では、七回に待ちに待った初安打を放っている。今大会を通じて12打席目での出来事だったが、右前打を鮮やかに決め、チームの盛り上げに一役買った。気持ちの高まりを感じていたその直後、試合の主導権が手放されることになり、複雑な心境だったろう。東京ガスでのプレーは、この敗戦とともに終焉を迎えた。

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越川捕手は、社会人野球時代を振り返り「本当にレベルアップできた」と手応えを語っている。技術的な成長だけでなく、精神的な部分でも大きな収穫があったと捉えている。その成長の過程で得た経験や、周囲の人々から受けたサポートに対して、心からの感謝の意を示している。プロ野球界での活躍が期待される中、この悔しさを次のステップへつなげる決意を示した。

他チームの準決勝進出

今回の大会では、東京ガスと敗れたチーム以外にも、強力な実力を誇る企業チームが準決勝へ駒を進めた。西濃運輸（岐阜）、NTT西日本（大阪）、日本通運（埼玉）などの強豪が、準決勝の舞台に残ることになった。特に、同4位でドラフト指名を受けた相羽寛太内野手（24）が所属するヤマハも敗れたが、相羽自身は九回の絶好機で本塁打を放つことができなかった。チームは1対2の僅差で敗退しており、プロ入りした選手たちの活躍が注目される中で、社会人野球の頂点争いは激しいものとなった。

プロ野球での未来と目標

社会人野球を卒業し、今後はプロ野球の舞台でプレーすることになる越川海翔捕手。来年は、実績豊富な捕手陣と競争を繰り広げる必要がある。プロの世界では、単に守備力や打撃能力が高いだけでなく、チーム内のコミュニケーション能力が問われる。特にピッチャーとの信頼関係や、監督からの信頼を得ることが、試合に出場する上での重要な鍵となる。

まだ伸びしろを秘めている越川捕手にとって、社会人野球での悔しい経験は、プロでの成長において大切な糧となる。本盗を許した悔しさをバネに、より高いレベルの対応力を身につけることが期待される。プロ野球界での活躍を通じて、再び全国制覇やタイトル獲得などの実績を残せるよう、日々トレーニングに励む姿勢が求められている。この大会での経験が、将来のリーダーシップや監督力へとつながる可能性も秘めている。