東京ウイスキー&スピリッツコンペティション（TWSC） - 世界のウイスキー文化を発信する品評会

東京ウイスキー&スピリッツコンペティション（TWSC）は、日本で唯一の品評会で、世界中のウイスキーおよびスピリッツを品評しています。TWSCは、TWSC実行委員会が主催し、品評会を通じて、国内はもとより世界中の高品質なウイスキー・スピリッツを発信していくことや、ウイスキー・スピリッツ文化の発展を担う飲み手の育成などが目的です。

東京ウイスキー&スピリッツコンペティション （ TWSC ）は、日本の文化が育んだ繊細な味覚をもって、世界中のウイスキーおよびスピリッツの 品評会 を行う、日本で唯一の 品評会 です。 TWSC 実行委員会が主催し、 品評会 を通じて、国内はもとより世界中の高品質なウイスキー・スピリッツを発信していくことや、ウイスキー・スピリッツ文化の発展を担う飲み手の育成などが目的です。2019年に開催を始め、2020年からは、日本が誇る蒸留酒である焼酎・泡盛の魅力を世界の人々に知ってもらいたいという思いから、焼酎部門を新設しました。

累計で洋酒部門は4,411本、焼酎・泡盛部門は1,662本の合計6,073本のエントリーがありました。 TWSCは、ウイスキー文化研究所が運営しています。 ウイスキー文化研究所は、民間のウイスキー文化普及団体で、ウイスキー評論家の土屋守が代表を務めています。2001年3月の発足以来、国内外のウイスキー・酒文化全般を深く学ぶべく研究を重ね、情報の収集および発信を行っています。 また、業界に関わる方々とともに、ウイスキー愛好家や飲み手の育成、ウイスキー文化の普及を目的とした取り組みを企画・立案、実施してきました。

国内で唯一のウイスキー専門誌『Whisky Galore』の編集・発行、ウイスキーフェスティバルなどのイベントの企画・運営のほか、ウイスキーに関する知識、鑑定能力を問う資格認定制度「ウイスキーコニサー資格認定試験」や、ウイスキーを楽しむための知識を問う「ウイスキー検定」を主催しています。 また、2019年より世界のウイスキーおよびスピリッツを審査する、日本で唯一の品評会「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）」も運営しています。 土屋守は、1954年に新潟県佐渡市生まれ。 学習院大学文学部卒。

週刊誌記者を経て1987年に渡英。 取材で行ったスコットランドで初めてスコッチのシングルモルトと出会い、スコッチにのめり込む。 帰国後はウイスキー評論家として活躍し、1998年にはハイランド・ディスティラーズ社より「世界のウイスキーライター5人」の1人に選ばれる。2014年9月から2015年3月に放送されたNHK朝の連続テレビ小説「マッサン」では、ウイスキー考証として監修を務めた。

日本唯一のウイスキー専門隔月誌『Whisky Galore』の編集長、東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション実行委員長、ジャパニーズウイスキーの日実行委員長、2024年に発足した一般社団法人日本ウイスキー文化振興協会の代表理事を務めます。 主な著書・監修書に、『完全版 シングルモルトスコッチ大全』『ブレンデッドウィスキー大全』『増補新版 ウイスキー検定公式テキスト』（小学館）『竹鶴政孝とウイスキー』（東京書籍）『最新版 ウイスキー完全バイブル』『ウイスキーを楽しむ教科書』（ナツメ社）『ビジネス教養としてのウイスキー なぜ今、高級ウイスキーが2億円で売れるのか』（KADOKAWA）『ビジネスに効く教養としてのジャパニーズウイスキー』（祥伝社）『土屋守のウイスキー千夜一夜（1～5巻）』『ジャパニーズウイスキーイヤーブック（日本蒸留所年鑑）』（ウイスキー文化研究所）などがあります





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