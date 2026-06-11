東京ばな奈からトイ・ストーリー5公開記念の限定ショコラサンドと豪華グッズが登場！

東京ばな奈のディズニーコラボ最新作、トイ・ストーリー5を記念したバナナミルクシェイク味のショコラサンドと、遊び心満載の限定缶・エコバッグの詳細をお届けします。

東京を訪れる観光客や地元の方々に絶大な人気を誇り、今や 東京土産 の代名詞ともなった 東京ばな奈 から、心躍る特別なコラボレーション商品が登場しました。 ディズニー ＆ピクサーが贈る世界中で愛される映画最新作『 トイ・ストーリー 5』の公開を記念して、Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 から、見た目も味もこだわり抜かれた『 トイ・ストーリー ／ショコラサンド「見ぃつけたっ」』が発売されます。

この商品は、単なるお菓子という枠を超え、映画の世界観を手のひらサイズに凝縮した、ファンならずとも手に取りたくなる魅力的なアイテムとなっています。 まず、その味わいについて詳しく見ていきましょう。 このショコラサンドの主役となるのは、軽やかに焼き上げられたサクサクのラングドシャクッキーです。 職人が丁寧に焼き上げたクッキーは、口に入れた瞬間に心地よい食感を提供し、その香ばしさが後を引きます。

そして、そのクッキーの間にたっぷりとサンドされているのが、東京ばな奈が研究を重ねて作り上げた至高のバナナミルクシェイク味のショコラです。 最高のミルキー感を追求したこのショコラは、バナナの濃厚な風味とミルクの優しい甘さが絶妙に調和しており、まるでお店で味わう本格的なミルクシェイクを飲んでいるかのような贅沢な味わいに仕上がっています。 ショコラがはみ出るほどたっぷりと挟まれているため、一口かじれば、濃厚な甘みとクッキーの香ばしさが口いっぱいに広がり、至福のひとときを演出してくれるでしょう。

さらに、今回の商品で特筆すべきは、その遊び心あふれるパッケージデザインです。4枚入りのコンパクトな缶には、『トイ・ストーリー』に登場する愛くるしいおもちゃたちが勢ぞろいしており、まるで彼らがこちらを見つめて、一緒に冒険に出かけようと誘っているかのような、印象的で賑やかなデザインとなっています。 缶の側面には、映画の象徴的なモチーフである「TOY」の文字が配置されており、細部にまでこだわり抜いた作りになっています。

この缶は、中のお菓子を食べ終えた後も捨てずに、アクセサリーや文房具、あるいは小さな思い出の品を収納する小物入れとして活用することができ、日常の中で映画の世界を身近に感じ続けることができる実用的な設計となっています。 また、お菓子と合わせて登場するのが、同じくデザインを統一した特製のエコバッグです。 このエコバッグには、おもちゃたちが大集合した賑やかなアートワークが施されており、表と裏でキャラクターたちの表情やポーズが異なるため、使うたびに新しい発見がある仕様になっています。

特筆すべきは、バッグを折りたたんでポケットサイズに収納した際のギミックです。 たたまれた状態になると、アンディのおもちゃ箱の上でポーズをとる「グリーンアーミーメン」が現れるという、映画ファンにはたまらない演出が盛り込まれています。 細部まで徹底してこだわり抜かれたこのエコバッグは、日々の買い物や外出時に活用することで、使う人の気分を明るくしてくれること間違いありません。 販売スケジュールについても詳細が発表されています。

まず、6月24日からJR東京駅にある「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」にて先行販売が開始されます。 旅の始まりや終わりに、誰よりも早くこの限定スイーツを手に入れたい方にとって絶好の機会となるでしょう。 その後、7月1日からは東京駅一番街内にある「東京ばな奈s」や、公式オンラインショップ等でも広く販売される予定です。 自分へのご褒美としてはもちろんのこと、ディズニー好きの方や、映画の公開を心待ちにしている友人へのギフトとしても最適な商品と言えます。

このように、『トイ・ストーリー／ショコラサンド「見ぃつけたっ」』は、東京ばな奈が持つスイーツ作りへの情熱と、ディズニー＆ピクサーの創造的な世界観が見事に融合した逸品です。 甘く優しい味わいとともに、おもちゃたちとの絆や冒険心を思い出させてくれるこの商品は、多くの人々に笑顔とときめきを届けてくれることでしょう。 最新作『トイ・ストーリー5』の公開に向けて、この特別なスイーツとグッズを通じて、作品への期待感をさらに高めてみてはいかがでしょうか。 東京の街で出会えるこの小さな魔法のようなお菓子が、あなたの日常に彩りを添えてくれるはずです





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