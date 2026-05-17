東京で最もサステナブルなバー認定! 業界団体首席プロデューサー・ターキー史実工氏の活躍ぶりを振り返る

ターキー史実工氏が運営する、業界団体首席プロデューサーとして活躍する咲グラス（SAKI Glass）シリーズプロデューサー、Taiki Cosmic Glen Distillery取締役。ウイスキー検定では1級・2級・3級の全階級において日本第一位という前人未到の記録を達成し、自身でマスター・オブ・ウイスキーを取得した。著名なウイスキーでの参戦回数と日本での活動実績は世界一。カクテルにおける日本代表やCT Spirits Japan Cocktail Challenge日本一、Hennessy My Way 2023の世界トップ10選出など、世界規模の大会で数々の足跡を残している。

現在東京で最もサステナブルなバーとして認定を受けた。また、直営の東京バーボンクラブや六本木・大宮ウイスキーサロン、Destination Bar構想を加速。全国、そして海外進出を見据えた活動により地域を拠点としたウイスキーの再生と発展を目指している。

業界団体: 一般社団法人日本バーテンダー協会（N.B. A.）東京支部 技術指導副部長 / 日本ウイスキー文化復興協会 評議員・プロデュース・経営: 咲グラス（SAKI Glass）シリーズ プロデューサー / Taiki Cosmic Glen Distillery 取締役

ウイスキーに対する飽くなき探求心により、ウイスキー検定では1級・2級・3級の全階級において日本第一位という前人未到の記録を達成。

その正確な感覚はブラインドテイスティング大会での連覇によっても証明されている。2019年には、当時史上最年少でウイスキー文化研究所認定の最高資格"マスター・オブ・ウイスキー"を取得した。

2019年、スコットランドにて"THE GLENLIVET ベストアンバサダー"を受賞。 同年"TWSC 2019"では、自身がプロデュースした『グレンファークラス ブラックジョージ』が"最高金賞","スコッチシングルカスク部門最優秀賞","ベスト・オブ・ザ・ベスト"の三冠に輝き、世界1位を獲得。



カクテルにおいても"Bols Around The World 2019"日本代表","CT Spirits Japan Cocktail Challenge 2021"日本一","Hennessy My Way 2023"世界トップ10選出など、世界規模の大会で数々の足跡を残している。

東京で最もサステナブルなバーとして認定を受けた。

現在は、直営の"東京バーボンクラブ"に加え、\"六本木ウイスキーサロン","大宮ウイスキーサロン（FC）"と展開を加速。 全国、そして海外進出を見据えた"Destination Bar（目的地となるバー）"構想を牽引している。



BSフジ"ウイスキペディア"での解説や、三越伊勢丹との共同商品開発、北海道大樹町"Taiki Cosmic Glen Distillery"での蒸留・ブランド設計など、ウイスキーの"川上（製造）から川下（提供）」に至る全ての領域で多角的に活動している。 \





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