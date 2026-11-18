東京都Bブロック予選決勝で東久留米総合高のエース小川選手が決勝点を決め、チームを1対0の勝利へと導いた。弟の分も背負い全国大会出場権を掴んだ劇的な瞬間をお届けする。

都立 東久留米総合高 等学校のエースFW小川颯太選手が、東京都Bブロック予選決勝戦で決勝ゴールを挙げ、チームの全国大会出場を決めた。小川選手は背番号8番を着用し、前半にオフサイド判定となったクロスからの得点とは別に、後半に決めた一撃が試合を決定づけた。

予測したこぼれ球からの一撃が決勝点に

この日、小川選手はトップ下で先発出場したが、後半途中から右サイドハーフへポジションチェンジを行った。彼は「滑るピッチだからこそ、こぼれ球は絶対出るなって思っていた」と語り、その予測を見事に的中させた。相手からのクロスに対して、小川選手がボールを奪い、そのまま右足でシュートを放った。思い切って振ったその一撃はゴールネットを揺らし、1対0のスコアでチームを勝利へと導いた。

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小川選手は自身のポジショニングについて、「右サイドハーフだったんで、あまりああやって中に入ってくることは多くないんですけど、それでも中に入ったからああやって点を動かせたのかなと思います」と分析した。技巧派レフティである彼は、ゴールシーン以外にも前線でその技術力を発揮し、味方の崩しに貢献するだけでなく、決定的なラストパスも通していた。

連発ゴールで全国切符に直結する貢献

小川選手のこの得点は、大会全体を通じた彼の活躍の集大成ともいえるものだった。準々決勝ではチームの全2得点をマークし、準決勝でも先制点を挙げるなど、大会を通じて4得点に関与。自分が得点を決めること、そして動くことで得点を取れる位置に行くことを常に意識してきたという。

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この1年間、小川選手は点を決められない状況で勝ち点を落とすシーンが多くあったという。「最後のこの選手権だけは自分のゴールで全国導きたいなっていうのはあった」と語るとおり、彼は自分のゴールで全国への切符を手に入れた喜びを率直に表した。佐藤実コーチも「成長はしているし、そこは欠かせない1人ではあるかなと思います」とその成長を評価している。

弟の想いを背負いプロ進出への一歩を刻む

小川選手には、今回の戦いにおいて特別な家族の事情が絡んでいた。彼の弟である颯太選手も、都立東久留米総合高校の選手として奮闘していた。颯太選手は東京都Bブロック予選で準決勝に進出したが、帝京高に0対2で敗れ、チームは3位で終わった。

今大会期間中、兄弟はLINEなどで頻繁にやり取りしており、決勝当日にも弟から「頑張れよ」というメッセージが届いていたという。「颯太の分までっていうのは思っているんで、颯太の分まで全国絶対出なきゃいけないっていうのもありました」と小川選手は語った。弟の分も背負って戦い、自らの将来、つまりプロサッカー選手としての名前を売る大きなチャンスである全国大会出場権を獲得したのである。

防御陣への感謝と全国大会での誓い

勝利の裏には、後方選手たちの活躍があったことを小川選手は忘れていない。「大会を通して後方の選手たちが決定的なピンチっていうのを潰してくれたっていうのがある。キーパーとバック陣にはほんとに感謝しています」と、ピッチ上でその思いを表現した。攻撃の軸を担うFWとして、弟の分も戦い切った小川選手は、全国大会でも強い思いを持ってプレーし、弟と共に輝くことを誓った。