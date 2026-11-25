若手コント師のシスターは昨年秋、初めて「演劇」に挑戦しました。慣れ親しんだコントとは違い、手探りのことも多かったですが、その分収穫もありました。井坂ひ孫(28）と週末(29)は、年明けの1月に第2回の演劇に挑みます。その先には、大人のコント師として大きく飛躍する日を夢見ながら。【取材・構成、撮影=三宅敏】 - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）。

97年10月9日生まれ、福岡県北九州市出身。 NSC大阪42期。 趣味はコーヒー、ゲーム、漫画と音楽鑑賞、ドライブ。 特技は柔道、重量挙げ、大食い、早食い。

身長172センチ。 うただ、シスター、シカノシンプの3組による「成るだけ第2回公演 カナブンは悪くない」が2027年1月29、30日、大阪・扇町ミュージアムキューブCUBE01で行われる。30日にはアフタートークも開催。

Advertisement

「成るだけ」とは、大阪吉本の若手芸人うただ、シスター、シカノシンプの6人からなる演劇ユニット。 ふだんはコントで劇場のファンを笑わせる彼らが協力しあって、正面から芝居に取り組む。 お笑いを求めてやってくると、やや戸惑うかもしれないが、第1回公演「巣にしては小さい」には多数の観客が詰めかけた。 ふだんはコントに取り組んでいますが、お笑い以外の何か、別のことで行動を起こしたい、そんな思いにかられたんです。