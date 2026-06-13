杜、パリで大相撲公演に同行 フランスでの文化交流と新たな音楽夢を語る

俳優杜がフランス・パリへ渡り、夫・元大相撲小結・高安が出演する大相撲公演に帯同。現地の文化交流会で阿波踊りやトークショーを見学し、フランスでのコンサート開催を目指す意欲を語った。

俳優の杜（デュ）は、2024年4月14日までに自身のインスタグラムで驚きの告白をした。

「実は…パリに来ています」と投稿し、夫である元大相撲関取・小結・高安（たかやす）と共に、フランスで開催される大相撲公演に同行していることを明かした。 高安が出場するこの公演は、日本とフランスの文化交流を目的とした特別イベントで、杜は「大相撲フランス公演をどうしても観たくて、事務所の皆さんがスケジュールを調整してくださった。 本当にありがたいです」と感謝の意を表した。 さらに「新婚旅行にも行けていないのだから」と、忙しい中でも支えてくれた両親への感謝も述べ、家族の温かい支援に胸を打たれた様子が伺える。





パリ滞在中、杜は現地の文化交流会にも参加し、阿波踊りの実演や、夫と共に行われたトークショーを見学した。

「日本の文化に興味を持っていただけるのがとても嬉しく、私もいつかフランスでコンサートがしたい」と新たな夢を語った。 交流会では、夫の高安が「琴櫻関」と「玉鷲関」と共に登場し、相撲の魅力をフランス観客に伝える役割を担った。 杜はその様子を自らのカメラで撮影し、エッフェル塔や凱旋門、念願のオペラ・ガルニエといったパリの名所と共にインスタグラムへ投稿する予定だと予告した。 投稿では「たくさんお写真を撮ったので、また改めてInstagramにて投稿しますね！

フォローしてお待ちいただけたら嬉しいです」とファンへの呼びかけも添えている。



杜と高安は2020年に結婚し、2021年2月に長女、2022年8月に長男という二人の子どもに恵まれている。 妊娠・出産を経て、杜は芸能活動と育児を両立させてきたが、昨年7月に新曲の取材会で「10キロの減量に成功した」と告白したことでも話題となった。 今回のパリ滞在でもスラリとした体型でワンピースを美しく着こなし、健康的な美しさを披露した。

夫婦での海外舞台経験は、今後の活動に新たなインスピレーションをもたらすと期待され、杜は「フランスでのコンサート実現に向けて、これからも精進します」と意欲を示している





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