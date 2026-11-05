村山彩希がつかこうへい作品で二役挑む 岡田奈々と共演

元AKB48の村山彩希が劇作家つかこうへいの代表作二編を同時に上演。岡田奈々との共演や稽古中の葛藤、公演の意義について詳述。

元 AKB48 の 村山彩希 が、劇作家・ つかこうへい の代表戯曲二本立て公演に主演で挑む。この度上演されるのは、村山にとってつか作品への三度目の出演となる。

一方、村山とはAKB48時代からの大親友である岡田奈々が共演者として参加し、二人の長年の絆と現役での活躍が注目されている。

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二本立て公演の核心と主演の思い

村山彩希は、自身の俳優としての成長について感慨深げに振り返っている。かつては演技そのものが嫌いだった自らが、どうして現在のように演技を好きになり、積極的に困難な方向へ向かっていけるようになったのか。その理由について、AKB48を卒業した後にも挑戦できる場所が存在することこそが、自身の幸せであると語った。

同時に進行する二作品分の稽古は、村山にとって大きなチャレンジであった。プレッシャーからの逃れ方として、自虐を交えながら稽古場を一度脱走したと明かしている。これは多忙なスケジュールの中で、精神的な負担を少しでも軽減しようとした瞬間だったと推測される。

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岡田奈々の共演意欲と二人の関係性

共演者の岡田奈々は、村山の存在が今回の出演を決意させた最大の要因であると断言している。もし村山がつかこうへいの作品に出演していなければ、自分も今回参加していなかった可能性が高いと語った。

岡田は、過去に村山が出演した「新・幕末純情伝」などを観劇し、その姿に強い刺激を受けたという。14年にわたる親交の中で、こうして舞台で互いに競争意識を持ちつつも支え合う姿に、新鮮な驚きと喜びを覚えている様子だ。

飛龍伝での難役演技と稽古の真摯さ

村山が演じる「飛龍伝」の角色は、1970年の学生運動において全共闘40万人を束ねる委員長・神林美智子である。これはこれまでに出演した「熱海殺人事件」や「新・幕末純情伝」とは異なる難しさを感じさせたと村山は述べている。

理解はしているのに表現できない壁に直面し、使命感を感じた瞬間に感情が噴火して消え去ってしまうような経験をしたと振り返る。悔し涙を流しながら稽古場に戻ると、共演者たちが親身になって支えてくれたという。村山は、自分がここにいること自体が周囲のおかげであると感謝の言葉を述べている。

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公演情報と今後の展開

今回の公演は、二つの作品を同時並行で進めるという過酷なスケジュールの中で進められてきた。村山はプレッシャーとの闘いながらも、共演者の支援を経て演技への向き合い方を深化させている。

公演は当該劇場にて22日まで開催される予定となっている。多くのファンや演劇関係者が、二人の演技と舞台の魅力を観劇に訪れることが期待されている。