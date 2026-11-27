10月に死去した作家の村上龍氏を追悼する番組が放送され、同氏による日本共産党の志位和夫委員長への鋭い質問エピソードがSNSで注目された。飛行機のクラス選定における平等と選好の矛盾を問う村上氏の切り込み方と、その後の解釈を巡る議論が広がっている。

10月に死去した作家で、長くテレビ東京の『 カンブリア宮殿 』に出演してきた 村上龍 さん（享年74）をしのぶ 追悼番組 が26日夜に同局系で放送され、27日もSNSのXを中心に村上さんを悼む声が広がった。

村上さんは『カンブリア宮殿』で数多くの著名人に対するインタビュアーを務めてきたが、Xでは2009年に日本共産党の志位和夫委員長（当時）へ質問した際へのコメントが多く、一部のユーザーによる切り抜き動画は、300万表示を超えるほどだった。

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「飛行機のクラス、何で行かれるんですか？ 」 志位氏に相対した村上さんは「志位さんは、海外とかの視察旅行とかありますよね。 飛行機のクラス、何で行かれるんですか？ 」と質問。