テレビ東京『カンブリア宮殿』の追悼特別番組で、死去した作家村上龍氏が日本共産党委員長志位和夫氏と対談した当時の様子が回顧された。経済格差とマルクス主義に関する鋭い質疑応答が鮮明に蘇る。

テレビ東京 は26日、毎週木曜日に放送されている情報番組『 カンブリア宮殿 』において、10月に74歳で死去した作家の 村上龍 さんを追悼する特別番組を放送した。この番組では、 村上龍 さんが過去に鋭角的な質問を投げかけた名場面を厳選して紹介し、その知的探求心を称える内容となった。

特筆すべきは、当時日本共産党委員長だった志位和夫氏がゲストとして出演していた2009年1月19日の放送回がピックアップされた点である。28日、志位氏は自身のX（旧Twitter）を更新し、当時の対話の内容を詳細に回顧しながら、村上龍さんとのやり取りの印象的なエピソードを公開した。

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機内サービスと共産党の矛盾を問う

2009年当時、「派遣切り」などの問題が社会現象となり、日本共産党は党員数を増やしていた背景がある。この節目を迎えた番組内で村上龍さんは、志位氏に対し飛行機の座席クラスに関する直接的な質問を投げかけた。村上龍さんは、志位氏が海外視察などで飛行機を利用する際のクラス指定について関心を示し、共産主義政党の理念と現実の間に生じるギャップを浮き彫りにした。

村上龍さんは、飛行機にファーストクラス、ビジネスクラス、エコノミークラスが存在すること自体が共産党の理念に反するのではないかとの持論を展開した。全ての席をエコノミーにし、乗客数を最大化することで全体の利益になると提言した上で、ファーストクラスに乗りたいという需要がある場合は、高額な料金を支払う希望者が存在すると指摘した。

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さらに村上龍さんは、例えばパリ行きの航空券に150万円を支払う意思のある人がいる場合、その収益を他のエコノミークラス利用者の料金引き下げに充てることで、社会全体のためになると論理的なシナリオを示した。この提案は、単なる理念論ではなく、市場原理と社会福祉を結びつけた独自の視点に基づくものであった。

表現の自由とマルクス主義の本質

質疑応答は座席問題にとどまらず、思想的な深掘りにも至った。小説家である村上龍さんは、自身の作品が『しんぶん赤旗』から酷評されることがあることに言及し、もし共産党が政権を掌握した場合、小説家としての自由な執筆活動は保証されるのかと志位氏に迫った。これに対し志位氏は、もちろんなると明確に回答している。

志位氏はXでの投稿で、村上龍さんとの対話全体がスリリングで面白かったと振り返り、中でも村上さんが「マルクスはやっぱりいいこといいますね」と語った瞬間が最も印象に残っていると強調した。この瞬間は、資本主義の限界とマルクス主義の現代における再評価に向けた重要な転換点となった対話の一部であった。

村上龍さんは、資本主義と規制をめぐる議論の文脈で、カール・マルクスの『資本論』第一巻における有名な一節を取り上げた。それは「大洪水よ、わが亡きあとに来たれ」という言葉であり、このスローガンがすべての資本家および資本家国家の本質を表しているとする解釈を示した。

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ルイ十五世の逸話と資本の本性

志位氏は、この言葉の背景にある歴史的な逸話を解説した。フランスの王、ルイ十五世の愛人であるポンパドゥール夫人が贅沢三昧を行い、国庫を圧迫していることへの批判に対して、夫人が「財政破たんが起きるなら、私が死んだあとにしてくれ」と答えたというエピソードである。日本語の諺で言えば「後は野となれ山となれ」と同義の態度であると指摘した。

志位氏は、この言葉が資本の本性を如実に示していると分析した。資本は、社会によって強制されない限り、労働者の健康や寿命に対して一切の顧慮を払わないというマルクスの指摘は、現代の状況とも重なる部分があるとしている。それは個々の資本家が善悪に関わらず、競争の強制によって無制限の利潤追求に走ってしまう構造の問題である。

社会による強制の必要性を論ず

志位氏によれば、無制限の利潤追求を個々の資本家が行い始めると、社会の基礎そのものが壊れ、資本主義社会全体が崩壊してしまう危機が生じる。そのため、マルクスは個々の資本家のモラルに依存するのではなく、社会全体のルールとしての強制が不可欠だと主張していた。この視点は、現代の経済格差や労働環境の問題を考える上で依然として重要な示唆を含んでいる。

今回の『カンブリア宮殿』の追悼特別番組は、単なる過去の映像の再放送ではなく、当時の社会問題と思想家の対話を通じて、現代の私たちが直面する課題を再認識させる機会となった。志位氏と村上龍さんのやり取りは、政治イデオロギーの対立を超えた、知的な切磋琢磨の成果として記録されている。