村上宗隆・鈴木誠也の対戦、３試合連続スタメン出場で激戦

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が「２番・一塁」、カブスの鈴木誠也外野手が「５番・右翼」で１７日、同じシカゴを本拠にするチーム同士の対決「クロスタウンクラシック」で、ともに３試合連続スタメン出場。村上がメジャー初の２本塁打を放ったが、鈴木はブッシュの４号２ランで２点を先取した。激戦を制したホ軍が１点を入れられた迎えた１０回裏で、打率１割台の捕手ケーロが中堅左へ逆転サヨナラ１号２ランを放ち、勝利した。

ホワイトソックスの 村上宗隆 内野手が「２番・一塁」、カブスの 鈴木誠也 外野手が「５番・右翼」で１７日（日本時間１８日）、同じシカゴを本拠にするチーム同士の対決「 クロスタウンクラシック 」で、ともに３試合連続 スタメン出場 。

前日にメジャー初の２本塁打を放った村上は５打数１安打１三振、鈴木も５打数１安打だった。 カブス先発は元ソフトバンクのレイ。 村上はＮＰＢ時代での対戦はなく、これが初顔合わせ。 初回１死の第１打席は遊ゴロ。３回２死の第２打席は見逃し三振。２点を追う５回には１死一、二塁で打席が回ったが、二ゴロに倒れた。

二塁封殺で一塁に残り、バルガスの適時二塁打でホームインした。７回１死で一塁での第４打席は中飛だった。 鈴木はブッシュの４号２ランで２点を先取した初回１死一塁で、先発右腕フェディーのシンカーをとらえて右前安打。３回１死ではフルカウントからのひざ元への球がＡＢＳチャレンジでストライクに判定が覆り、見逃し三振となった。５回先頭では遊ゴロ、７回１死では三飛に倒れた。３点を追う９回１死二塁では三ゴロだったが、ホ軍三塁バルガスの２バウンド送球を村上が捕れず（記録は三失）、そのまま二進。１死二、三塁で６番コンフォートが左中間へ起死回生の同点３ランを放った。

ホ軍は１点を入れられた迎えた１０回裏１死三塁で、打率１割台の捕手ケーロが中堅左へ逆転サヨナラ１号２ランを放ち、激戦を制した





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村上宗隆 鈴木誠也 対戦 スタメン出場 クロスタウンクラシック 激戦 勝利

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