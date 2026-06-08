村上宗隆、6月前人見20本塁打量産！ア・リーグ5月月間新人賞受賞、WS史上最速ペースで記録更新

シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆が、2026年5月度のアメリカン・リーグ月間最優秀新人賞に選出された。5月は8本塁打・18打点・21得点を記録し、OPS.937と全ルーキーの中でトップの成績。さらに6月前に20本塁打を達成した初のルーキーとなり、ホワイトソックス史上ではフランク・トーマスとジム・トーメに並ぶ快挙。シーズン162試合換算では本塁打58本・打点119という驚異的なペースで、米メディアは「野球の夢物語」と評した。

シカゴ・ホワイトソックス の 村上宗隆 が2026年5月度のアメリカン・リーグ「 ルーキー・オブ・ザ・マンス （月間最優秀新人賞）」に選出された。 日本人選手としては、2024年3月・4月に 今永昇太 （シカゴ・カブス）が受賞して以来の快挙である。

米テレビ局『WGN-TV』によると、村上は5月の26試合で打率.244・出塁率.382・長打率.556、8本塁打・18打点・21得点・19四球を記録した。 OPSは.937に達し、5月の本塁打・得点・四球の3部門の成績は、メジャーリーグの全ルーキー選手のなかでトップとなっている。 さらに同メディアは、現代野球（1901年以降）において6月前に20本塁打を達成した初のルーキーとなったことも伝えている。 ホワイトソックス史上でこの記録に並ぶのは、殿堂入り選手のフランク・トーマス（1994年）とジム・トーメ（2006年）だけだ。

米スポーツメディア『South Side Sox』は、この受賞を「賞というよりも、シーズン最初の2か月間に村上が生み出した"熱狂的な野球の夢物語（baseball fever dream）"が認められたように感じられる」と評した。 同メディアはシーズンペースに換算した数字も示しており、57試合時点での成績を162試合換算すると、本塁打58本・打点119・得点124・四球127という驚異的な数字が並んでいる。 編集部おすす





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