杏里のアメリカ公演、ソールドアウト 日本語の歌詞をハモる若者たち

杏里のアメリカ公演は超満員のオーディエンスでソールドアウト。高感度な音楽ファンが詰めかけ、外国人には難しい日本語の歌詞を一緒に歌って盛り上がる現象が起きている。

5月17日、米ニューヨークのブルックリン・パラマウント劇場は超満員のオーディエンスが日本語のリフを大合唱、すごい熱気に包まれていた。 ペンライトを振り歌い踊る聴衆の熱視線の先には、ステージでまばゆく輝く「 シティポップ の女王」杏里がいた。80年代音楽シーンを牽引した杏里は、海外で火がついたジャパニーズ・ シティポップ ブームで再び脚光を浴び、いまや世界からオファーがひっきりなしだという。

今回のアメリカ単独公演（3回）はすぐにソールドアウト。 高感度な音楽ファンが詰めかけ、外国人には難しい日本語の歌詞を一緒に歌って盛り上がるという現象が起きている。 日本人アーティストがアメリカ公演を行うと、観客は在留邦人が目立つというパターンですが、杏里のライブはほとんどアメリカ人で、まずそこにびっくりしました。 しかも9割は20代の若者という印象で、その多くが杏里の歌に合わせてハモっているくらい楽曲を熟知している。

アメリカ人観客が日本語でコールアンドレスポンスをするのを聞いたときは、わけもなくジーンときました。 メジャーリーグで活躍する大谷翔平選手に日本人として誇りを感じますが、シティポップもアメリカ人に愛されている。 本当にうれしいです





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