5児の父でタレントの杉浦太陽（45）が、21日放送のテレビ東京『有吉パパ友～もしかして、うちの子同級生？～』（土曜 深1：25）に出演。長女がピアスを開けて“大号泣”した過去を明かした。

5児の父でタレントの杉浦太陽（45）が、21日放送のテレビ東京『有吉パパ友～もしかして、うちの子同級生？ ～』（土曜 深1：25）に出演。 長女がピアスを開けて“大号泣”した過去を明かした。 番組では、0歳や1歳の年齢の子を持つ有吉弘行（52）、ケンドーコバヤシ（54）、松井ケムリ（33、令和ロマン）の“新米パパ友”3人が、子育てについて話し合ったり学びあったり意見交換する趣旨でトークを展開。

この日は、杉浦がゲスト出演した。 続けて「長女は18歳なんですけど、一番相談するのも妻。 初めてピアスを開けた時、すでにピアスが開いていた。 開ける前に相談が欲しかった」と話した。

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長女は「ママがいいって言うから開けた」と言ったといい、杉浦は「大事な娘に穴開けてみたいな、こっちは大号泣ですよ」と明かし、長女も「ごめんなさい」と謝っていたという。 ただ、1回開けると慣れてきたといい「娘には今十数個開いています」と笑っていた。 杉浦は、タレントの辻希美（39）と2007年6月に結婚。 同年11月に長女の希空（のあ）、10年12月に長男・青空さん（せいあ）、13年3月に次男・昊空さん（そら）、18年12月に三男・幸空さん（こあ）、25年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。