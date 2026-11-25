杉浦太陽と尾木直樹氏が東京・霞が関のこども家庭庁で子供を守るイベントを開催。夫婦連携や思春期の子育て論など具体的な対応策を語った。

俳優でタレントの 杉浦太陽 （45）と教育評論家の 尾木直樹 氏（79）が、25日に東京・霞が関の こども家庭庁 にて開催された子供を性暴力から守る取り組みに関するトークイベントに登場した。司会はフリーアナウンサーの松丸友紀（45）が務め、保護者代表として杉浦氏が参加した。杉浦氏は妻の辻希美（39）との間に5人の子供をもうける父親であり、子育て経験に基づく具体的な防犯戦略を披露した。

家族と地域の連携が子供の安全を確保

杉浦太陽は、子供は赤ちゃんから成人までいると説明し、親がいつも一緒にいるわけではないため、学校やスイミングスクールなどの習いごとは信頼関係のもとで通わせていると述べた。心がけていることは、子供はピュアなので、親子のコミュニケーションを大切にしながら『あなたの味方だよ』と伝えることが必要であると強調した。男の子はパパが寄り添ったり、女の子はママが寄り添ったりして夫婦で共通認識を持つことが重要だと説いた。また、親同士の横のつながりも地域の防犯になると指摘した。

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思春期の反抗期を乗り越える親の態度

子供との接し方については、思春期で反抗期に入ったら親から子供に対して、いきすぎないと戒める。長男が思春期の時に『親から言われるとしんどい』と言われた経験から、杉浦氏は『親に言うときは自分から言うから、それまでそっとしておいて。でも言える環境は作っておいて』と言われたという。その経験から『親からいきすぎない』を教訓にしているという。子供が自ら話し始めるのを待つのではなく、話しやすい環境を整える姿勢の重要性を示唆している。

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性別に応じた性教育の実践とメッセージ

性に関しては、息子には杉浦太陽が、娘には妻の辻希美が1対1で話していると明らかにした。性教育は大切であり、大人もかつては子供だったし、子供も大人になるとの視点から語った。子供が将来、加害者にならないように教育することも必要だとし、子育て世代のパパママにメッセージを送った。尾木直樹氏との共演を通じて、家庭内での具体的なコミュニケーション手法と社会全体での防犯意識の高まりの両面から子供を守る方策が提示された。