元自民党衆院議員で実業家の杉村太蔵氏（47）が22日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。高市早苗首相に対し、米国や中国への独自の外… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

高市首相は、中国・深圳でのアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議で深圳の空港に到着した際、他国首脳と比べ、中国側による簡素な出迎えが行われたように見えたことが論議を呼んでいる。

杉村氏は「時代は変わったと思いますね。 安倍（晋三）さん（が首相）の時は、なんでトランプ(米大統領）さんとゴルフをやるか、と私が聞いた。 自分がゴルフを好きだっていうのもあるけれども、当時圧倒的な覇権国家であるアメリカとゴルフをすることが日本の安全保障に直結する、ってはっきりおっしゃってましたね。 でも、この10年、中国の台頭で変わってきた。

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そう考えますと、やっぱり高市総理には、ずっと言ってるんですけど、独自のね、日中外交、日ロ外交を展開してもらいたいと思います。 安倍さんを尊敬されていると言ってますけど、（安倍氏は）いろんな敵対関係だった、友好的じゃなかった中国とかロシアもですね、何十回と会談をして、中国は最終的には国賓で招く…までいきましたからね。 やっぱり問題のある国、課題のある国とですねしっかり外交関係をつくっていただきたいと思ってます」と話した。 そして杉村氏は「すごく大事だと思うのは、霞ケ関でも永田町でも、トップの人はほとんどアメリカ（が留学先）なんですよ。

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これもっとね、日本政府が支援してね、中国、ロシアのことを知るべきですよ。 北京大学、モスクワ大学、できればソウル大学、台湾大学に、もうちょっと若い方々に留学先を分散させた方が将来の日本の外交の礎になると思います」などと提言した。