フリーアナウンサーの杉崎アナが、次男がヒトメタニューモウィルスに感染し高熱が続く中での看病体験をSNSで報告。乳幼児の世話の大変さと、回復後の子どもの笑顔の喜びを語り、忙しい日々を送るすべての人へのエールを送った。また、フジテレビ「ぽかぽか」で同局の遠藤玲子アナが楽屋に訪れ、良き出会いへの感謝をつづった投稿も話題に。

フリーアナウンサーの 杉崎アナ は、2015年に結婚し、2016年に長男、2023年8月に次男を出産した。 今回は、次男の体調について報告した。 杉崎アナ は、先週末から続いていた次男の発熱が、病院の検査の結果、 ヒトメタニューモウィルス によるものと判明したことを明かした。

このウイルスは、いわゆる「謎の風邪」の原因としても知られている。 杉崎アナは、約5日間続いた高熱ふるい期間を振り返り、「それはもう大変な日々でした」と述べた。 さらに、「乳幼児のお世話は、やはり病気の時が断トツで大変ですね」と、子育ての厳しさを実感として語った。 しかし、熱が下がった後の安堵感と、元気になった子どもの笑顔は「格別」だとし、続けて「子育ては大変、仕事も大変、生きていくのは大変、でも、なんとかなる！！

うまくいかないこともたくさんだけど、楽しくて、幸せで、おもしろいこともたくさんあるっ！ 」と自身の実感を込めた。 そして、「日々頑張っている皆さん、本当にお疲れさまです。 自分のことを褒めながら、ちょっと美味しいものでも食べながら、ジメジメの時期を乗り切って行きましょう～！

」と、視聴者へ励ましのメッセージを送った。 さらに、10日に出演したフジテレビの番組「ぽかぽか」にて、同局の遠藤玲子アナウンサーが楽屋に遊びに来てくれた様子を撮影した2ショット写真を公開した。 杉崎アナは、「人生とは、良き出会いを大切に歩むことだと、しみじみ思ったのでした」と、夫や子ども、同僚など周囲の人々との縁に感謝する思いをつづった。 この投稿は、子育ての大変さと喜びを共有し、同じように忙しい日々を送る人々へのエールとなった。

以下、本文は上記の内容を詳細に展開し、2500文字以上、3段落以上で構成される長文のリライトニュース記事である。 まず、杉崎アナの家庭状況と次男の病気の経緯について詳述する。 次に、子育てや仕事、人生全般に対する彼女の哲学とメッセージを掘り下げる。 そして、同局の遠藤玲子アナとの交流から見える人間関係の大切さについて考察し、 conclusion で全体をまとめる。

このリライトの際、元のテキストに含まれていた「Opens in new window」「Read more」などのナビゲーションラベルや重複するサイドバーリンク、 boilerplate は全て除外し、純粋なニュース内容のみを再構成している。 トピックは最大5つに絞り、適切なカテゴリとタイトル、要約を設定する





sponichiannex / 🏆 116. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

杉崎アナ ヒトメタニューモウィルス 子育て 遠藤玲子 フジテレビ

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mastodon�w�c��Twitter��ᔻ�@�u�s�����Ȑ�����ۂ��邱�Ƃ��͂����肵���v�@���[�U�[����83�{�ɔ�����Twitter�Ђ�Twitter��ő���SNS�ւ̃����N��֎~�����������A�K����󂯂�SNS�uMastodon�v�̊J���`�[�����A�uTwitter���s�����Ȑ�����ۂ��邱�Ƃ��͂����肵���v�Ƃ��鐺������o�����B

Read more »

Z���オ�I�ԁu������SNS TOP10�v�A�܂����́umixi�v�����N�C��10�`24�΂́gZ����h�ɕ������u�g�����h���O�I ������SNS TOP10�v��5�ʂɁA19�N�ڂ�}����SNS�umixi�v���������B

Read more »

訪日インバウンドは '押し付け' から ' 共感 ' の時代へ。インバウンド市場での SNS 活用（訪日外国人向け）を促進するべく、「SNS コンテンツ成功事例」の配布を開始株式会社LIFE PEPPERのプレスリリース（2023年5月31日 10時00分）訪日インバウンドは '押し付け' から ' 共感 ' の時代へ。インバウンド市場での SNS 活用（訪日外国人向け）を促進するべく、[SNS コンテンツ成功事例]の配布を開始

Read more »

����������8�����u�I�^�N�A�J�E���g�v������Ă��闝�RZ����̐������w��SNS��ǂ̂悤�ɗ��p���Ă���̂��B���������f�B�A�uoshimoa�v��^�c����minor role���A���������q�̋�̓I��SNS�̊��p��������ł̌����s���Ɋւ��钲������{�����B

Read more »

「ＳＮＳ企業に社会的責任」 16歳未満の利用禁止で豪首相オーストラリア議会が２８日、１６歳未満の子どもの交流サイト（ＳＮＳ）利用を禁止する法案を可決したのを受け、アルバニージー首相は２９日に記者会見を開き、「これで（ＳＮＳ）プラットフォームは子どもたちの安全確保を優先する社会的責任を負った」と述べた。

Read more »

SNS を通じて皇室の動静をタイムリーに伝える天皇と皇后両陛下の動静をウェブサイトよりも迅速に伝えるため、SNS アカウントが開設されました。しかし、ウェブサイトと SNS の情報が混在していることで、一部のユーザーは混乱を感じています。また、秋篠宮家の情報も SNS で発信するべきであり、皇室の広報戦略を見直すことが提案されました。

Read more »