新潟県弥彦村の自動運転バス「ミコぴょん号」による人身事故などを検証する委員会の第3回会合が26日、村役場で開かれ、検証報告書案の柱立てについて大筋で合意した。会合後の取材で本間芳之村長は、安全性より実績のアピールを優先したとの指摘に「安全性を軽視していたということではない」と強…

「自動運転バスだけに限らず、地域の公共交通のありようをこれからもさらに検討していかなければならない」と述べ、地域交通全体のあり方を再検討、再構築する考えを示した。 バス事業を継続するか廃止するかの具体的な判断時期は示さなかった。

委員長の新潟大学経済科学部・宍戸邦久部長は、報告書案には一部変更があったものの、安全性確保・リスクマネジメントと、村の組織体制や事業の進め方という2つの課題を柱とする構成で合意したと説明した。 弥彦村は観光客がまちなかを歩いて楽しむ地域であり、人の流れによる混雑の検討が一部、漏れていたのではないかとの見方も示した。 自動運転バスの運行では、歩行者の多さに十分な注意が必要だとした。 とはいえ、運転手の確保が難しい社会で自動運転技術は重要。

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仮に村が事業を再開・継続する場合には、予見できるリスクと対応策を評価するリスクアセスメントに基づく事業の再構築と、村民や観光客を含む利用者の理解が必要だと述べた。 本間村長は、今回の会合で出された意見を精査し、報告書の取りまとめを進めるとした。12月8日の村議会全員協議会で報告書を説明し、その後、村ホームページで公表する予定。 宍戸委員長は、委員会の会合は今回を最後とする考えを示した。