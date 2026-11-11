本田真凛がマクドナルドCM初出演 マックフルーリー新味とスケート魅力発信

フィギュアスケート選手の本田真凛が、マクドナルドのテレビCMに初出演。期間限定の新商品「ザクザク いちごのミルフィーユ味」やレギュラーメニューのプロモーションを行い、自身のスケートへの情熱も語った。

マクドナルド はホリデーシーズンに向けて、新商品「 マックフルーリー ザクザク いちごのミルフィーユ味」を期間限定で販売すると発表した。同時に、レギュラーメニューである「 マックフルーリー 超 オレオ クッキー」も、ホリデー限定の数量限定パッケージでの提供を開始する。このキャンペーンの一環として、 フィギュアスケート 選手の 本田真凛 が出演する テレビCM が放送される。

本田真凛のCM初出演と撮影秘話

CMでは、ホリデーシーズンを象徴する街並みに設置されたスケートリンクを舞台に、本田真凛の演技が披露された。脚本は、ホリデーを待ちわびる高揚感と、マックフルーリーを混ぜる際の「クルクル」という動きを、本田特有のスケーティング技術で表現している。撮影現場では、自身でフォームを確認しながら納得いくまでテイクを重ねるプロフェッショナルな姿勢が見られた。

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また、CM定番のサウンドトラック「タラッタッター♪」に合わせてラストカットが構成されており、監督からの「もう少しチャーミングなものも欲しい」というオーダーに応え、本田は舌ペロカットに挑戦した。この瞬間を通じて、視聴者に親しみやすいイメージと楽しさを伝える試みがなされている。

本田真凛が明かすマクドナルド愛

インタビューにおいて、本田真凛は同社のCM初出演を果たしたことへの喜びをあらわにした。「私がマクドナルドさんのテレビCMに出られる日が来るなんて！ という気持ちで、本当に人生の中においてとってもいいことのひとつだった」と語り、不安になるほどうれしかったという。彼女にとって今日は忘れられない一日となった。

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本田は幼少期からマクドナルドに通っており、フィレオフィッシュが大好物であると明かした。フィレオフィッシュのセットとマックフルーリーのオレオ味、そして朝マック限定のハッシュポテトを必ず注文するという。特にコカ・コーラ ゼロとの相性が良く、CM決定時にはハッシュポテトを3個頼んで食べたという豪快なエピソードを披露した。

さらに彼女は、「ハッシュポテトを24時間食べられるようにしたい」という夢のような願いも口にした。早起きの特権である朝マックだけでなく、夜にもあれを食べたいという思いから、朝マックも夜マックというコンセプトに至った。限定のマックフルーリーなど様々な商品を全天候型で楽しみたいという強い要望を示している。

スケート選手としての再挑戦と決意

本田真凛は、2年間の現役離脱を経て再び挑戦をスタートさせたことを明らかにした。小さい頃に何が楽しくて始めたのかという気持ちを忘れず、たとえ辛い練習が続いたとしても、すごく楽しく滑るという気持ちを絶対に忘れないと誓っている。試合においても、様々なことを頑張っていく姿勢を示した。

撮影当日、普段は氷で滑るリンクではなく樹脂のリンクを使用していたことについて、素敵な街並みを再現するために選ばれたセットだと理解し、それを活かしたスケートを心がけたという。子供たちや多くの観客が訪れており、会話を楽しみながら撮影を進めた。確認動画でも素敵なCMになっていると感じ、自分自身もテレビで見れる日を心から楽しみにしている。

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スケートシーズンとなるこの時期は、街にイルミネーションが点り始めると緊張が始まる時期であると本田は語る。一度その時期から離れていたが、今年また戻ってきたことで、一足早く撮影でイルミネーションを見た際に「もうこんな時期か」と感じ、ウズウズした気持ちを抱えていた。今後、このような機会があれば非常にうれしいとし、スケート選手としての自分を自分自身が誇れるように努力していく強い意志を表明した。