本田圭佑、松井秀喜と初対談 投資哲学とAI時代の人間の価値論にも言及

サッカー日本代表の本田圭佑と元メジャーリーガーの松井秀喜が星稜高校の先輩後輩として初めて対談。投資活動の現状やAI時代における人間の価値などについて語った。

石川県の 星稜高校 の先輩と後輩という間柄で、サッカー日本代表としてワールドカップに3大会連続で出場した 本田圭佑 （39）と、元メジャーリーガーの 松井秀喜 さん（51）が実現した初めての対談が話題を呼んでいる。

人材インフラ提供企業のヒトトヒトホールディングスが企画した動画が9日に公開され、本田は投資哲学やセカンドキャリア論、AI時代の人間の価値について深く語った。 現役引退を表明していない本田だが、現在はスタートアップ投資が活動の中心となっており、「この10年ぐらい、小さい生まれたての会社に投資する仕事をしている。 個人では300社以上に投資している」と明かした。 投資先を選ぶ基準については「テクノロジーがベース」と説明。

特にAI分野への期待を口にし、「普通の人が100人聞いても、ほぼ100人が『そんなことは起こらない』と思うような非現実的なアイデアを可能性として受け止める」と語った。 また「誰かが時代をつくる。 すごいチャレンジをした結果が、次の大きな価値になる」と持論を展開。 投資の世界でも失敗は多いとしながら、「自分のことを2割バッターと呼んでいる。10回やったら8回失敗する。

でも2割の成功が8割の失敗を上回ればいい」と独特の表現でハイリスク・ハイリターンの考え方を明かしていた。 松井秀喜にとって本田は後輩にあたり、同じ石川県出身で星稜高校のOB同士という共通点から、お互いのキャリアや哲学について語り合う貴重な機会となった。 本田は現役選手としての活動と並行して投資活動を続けており、その投資哲学は従来の常識にとらわれない大胆なものだ。 AIの進化が進む現代において、人間が持つべき価値や役割についても言及し、技術的な革新だけでなく、人間の創造性や挑戦精神の重要性を説いた。

この対談は、スポーツの枠を超えたリーダーシップやキャリア形成について考える上で示唆に富む内容となっている





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