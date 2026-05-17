本田圭佑、長友佑都にコメントやサプライズサプライズ参加で4v4大会を盛り上げ

元サッカー日本代表の本田圭佑（39）が17日、神奈川・東急ドレッセとどろきアリーナで開催された4人制サッカー「4v4」のキックオフ大会に参加。開会式後の取材では選手たちのてっぺんへの努力やメンバー選出についてコメントし、また、日本人初となる5大会連続5度目の選出となった長友佑都（39）について評価した。さらに、サッカー日本代表『最高の景色を2026』オフィシャルアンバサダーとして誕生したユニット・JI BLUEもサプライズで出演し、交流も深めた。

本田圭佑 （C）ORICON NewS inc. 元 サッカー日本代表 の 本田圭佑 （39）が17日、神奈川・東急ドレッセとどろきアリーナで開催された4人制サッカー「4v4」のキックオフ大会に参加。

開会式後の取材では『FIFAワールドカップ2026』に臨む日本代表について「選手たちはてっぺんを目指して準備していると思う。 メンバー選出は、けが人も出て、思っていた部分とそうでない部分はあると思う。 ただ、決まった以上は一団となって、選手、スタッフ以外にも僕らもやれることを考えてサポートしたい」と言及した。 さらに日本人初となる5大会連続5度目の選出となった長友佑都（39）については『すごいことだと思う。5回目ですか。

日本人初ですよね？ 世界的にもワールドカップに5回出れる選手はそういない』と語り、『刺激を受けるか』という問いには『刺激というよりは尊敬です』とリスペクトの思いを口にした。 『4v4』は、『サッカーの世界大会を全ての子どもに』をミッションに掲げ、本田が発案した小学生向け4人制サッカー大会。2023年にスタートし、2026年シーズンで4年目を迎える。10分1本勝負、ショットクロック20秒、GKの攻撃参加など独自ルールを採用し、監督やコーチを置かず、戦術や選手交代も子どもたち自身が判断する点が特徴だ。

イベントには、グローバルボーイズグループ・JO1とINIのサッカーを愛するメンバーからなるサッカー日本代表『最高の景色を2026』オフィシャルアンバサダーとして誕生したユニット・JI BLUEもサプライズで登場。 本田とともにサッカー教室も行われ、参加する子どもたちと交流を深めた





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サッカー日本代表 本田圭佑 4V4大会 長友佑都

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