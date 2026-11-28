俳優の本木雅弘（６０）が２８日、東京・パルテノン多摩大ホールで行われた「第１８回ＴＡＭＡ映画賞」の授賞式に出席し、柄本佑（３９）とともに最優秀男優賞を受賞した。 本木は、主演を務めた「黒牢城」「八月の声を運ぶ男」での演技が評価され同賞を受賞...

本木雅弘 菅田将暉の堂々とした姿に「自分の老いを感じました」 映画「黒牢城」の共演陣に感心「みんな化け物」本木は、主演を務めた「黒牢城」「八月の声を運ぶ男」での演技が評価され同賞を受賞。

「最近しばらく表に出ていなかったので、異常に緊張している自分がいて恥ずかしい」と話しつつ「映画愛の強いＴＡＭＡ映画賞に呼んでいただき、胸がいっぱい」と感激した。 黒沢清監督の「黒牢城」には、菅田将暉、オダギリジョー、吉高由里子ら豪華キャストが出演。 本木は撮影を振り返り「私は一つ一つの作品で、毎回クラクラしながら精いっぱいのところでやっている」と明かした上で、「若手実力派の皆さんは、（出演する）作品数だけでも驚くんですけど、その現場現場で切り替えながら（監督の）黒沢さんのところにもひょうひょうとやってきて、楽しそうに帰って行く」と共演者の姿に感心した。

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続けて「菅田さんを筆頭に、オダギリさんも吉高さんも青木（崇高）さんも、皆さんとにかく気負わず、ひるまず、でもとても集中力を持ってその役を全うする」と堂々とした姿勢に敬意を示しつつ、「菅田さんを筆頭にみんな化け物だなと思いながら、自分の老いを感じました」と笑顔で話していた。 最優秀女優賞は、俳優の吉岡里帆と今田美桜が受賞した。 吉岡は、「ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。 」「シャドウワーク」での受賞となり「とても…とてもうれしいです」と感激。