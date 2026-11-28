俳優の本木雅弘（60）が28日、、都内で「第18回TAMA映画賞」の授賞式に出席した。主演した「黒牢城」、同「八月

俳優の本木雅弘（60）が28日、、都内で「第18回TAMA映画賞」の授賞式に出席した。 主演した「黒牢城」、同「八月の声を運ぶ男」での演技が認められ、最優秀男優賞を受賞。 トロフィーを贈られると「非常に映画愛が強いTAMA映画祭に呼んでいただいて、それだけで私は胸が一杯です」と喜びを明かした。

出演シーンが多かった撮影について「慣れない時代劇の言い回しのセリフを、その日その日をクリアしていくという気持ちでやっていました。 次の日のセリフは前の晩に覚えるという日々でした」と苦労を明かしていた。 監督の黒沢清氏（71）との初タッグについて「菅田さんのことはすごく信用されているみたいで、褒めていたのですが、私のことは一向に褒めてくださらない。 それが不安で不安で、何か黒沢さんという魔物に取りつかれたみたいだった」と苦笑い。

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「最後まで褒めてくださいませんでした」と肩を落としていた。 「私は一つ一つの作品をクラクラしながら精一杯やっているんですけど、菅田さんもオダギリ（ジョー）さんも、吉高（由里子）さんも気負わず、ひるまずその役を全うしている。 菅田さんを筆頭にみんな化け物だなと。 自分の老いを感じていました」と振り返っていた。