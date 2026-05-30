TVアニメシリーズ『本好きの下剋上 領主の養女』は、読売テレビ・日本テレビ系全国ネットで毎週土曜夕方5時30分枠（一部地域を除く）、TOKYO MXで毎週月曜よる9時25分枠にて放送中。作品名は『本好きの下剋上 領主の養女』で、原作は香月美夜『本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません』。

読売テレビ ・ 日本テレビ 系全国ネットで毎週土曜夕方5時30分枠（一部地域を除く）、 TOKYO MX で毎週月曜よる9時25分枠にて放送中のTV アニメ 『 本好きの下剋上 領主の養女 』。 『本がなければ作ればいい！

』ひとりの少女の情熱が世界を動かす。 魔力を持つ貴族が支配する＜エーレンフェスト＞書物なき世界で本作りに奮闘するマインだったが、その身に秘めた強大な魔力が陰謀を招く。 下町の家族や仲間を守るため、彼女は領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選ぶ。 大切な家族と別れ、自分の名前さえ捨てて――常識の通じない貴族社会で、本への情熱と家族への想いを胸に、ローゼマインの闘いが始まる！

作品名本好きの下剋上 領主の養女放送形態TVアニメシリーズ本好きの下剋上司書になるためには手段を選んでいられません。 スケジュール2026年4月4日（土）～読売テレビ・日本テレビ系全国ネットほか。

キャストローゼマイン：井口裕香、フェルディナンド：速水奨、ジルヴェスター：井上和彦、フロレンツィア：高山みなみ、ヴィルフリート：寺崎裕香、カルステッド：森川智之、エルヴィーラ：井上喜久子、ダームエル：梅原裕一郎、ブリギッテ：瀬戸麻沙美、アンゲリカ：東山奈央、ベンノ：子安武人、マルク：前野智昭、ルッツ：田村睦心、フラン：狩野翔、ギル：三瓶由布子、ヴィルマ：安野希世乃、トゥーリ：中島愛、ギュンター：小山剛志、エーファ：折笠富美子。 スタッフ原作：香月美夜『本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません』





animatetimes / 🏆 118. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

本好きの下剋上 領主の養女 TVアニメシリーズ 読売テレビ 日本テレビ TOKYO MX

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

マツダSUV 新「MX-30」11月発売！ 電制シフトは操作性変化 264万円からマツダの小型SUV「MX-30／MX-30 EV MODEL」が改良され、新色の採用やシフトノブ（電制シフト）のボタン位置変更などが実施されます。

Read more »

ロータリーエンジンは果たして本当に復活するのか？…オートモビルカウンシル2023 | レスポンス（Response.jp）その名をマツダ『MX-30 R-EV』という。昨年ヨーロッパで初公開されたレンジエクステンダーとしてのロータリーエンジンを搭載した『MX-30』である。

Read more »

�֥�֥饤�֡����󥷥㥤��!!�ס��������ԥ󥪥ե��˥�ָ����Υ�ϥ� -SUNSHINE in the MIRROR-�פ����������ABEMA�ǳ������Х�����ʥॳ�ե����������2023ǯ6��25�����֥�֥饤�֡����󥷥㥤��!!�פθ������ԥ󥪥պ��ʤǤ���TV���˥�ָ����Υ�ϥ� -SUNSHINE in the MIRROR-�פ����������ABEMA�ˤƳ��Ϥ������Ͼ��ȤǤ�������7��2����TOKYO MX��BS11�ۤ��ǳ��ϤȤʤ롣

Read more »

マツダ初のEV『MX-30 EVモデル』が生産終了、発売から約4年2か月でマツダは3月31日で、マツダ初の量産EV『MX-30 EVモデル』の生産を終了すると発表した。公式サイトで「MX-30 EV MODELの生産終了について」として19日付けで発表している。MX-30 EVモデルの発売は2021年1月。約4年2か月で姿を消すことになる。

Read more »

TOKYO MX 開局 30 周年記念「アニソン meets CITY POP〜売野雅勇×林哲司の世界〜」アニソンとシティポップが出逢ったあの日TOKYO MX 開局 30 周年記念「アニソン meets CITY POP〜売野雅勇×林哲司の世界〜」アニソンとシティポップが出逢ったあの日 株式会社キョードーメディアスのプレスリリース

Read more »

『70号室の住人』ゲストに“ジャクソン・ファミリー” ランディ・ジャクソンが登場！TOKYO MX『70号室の住人』3月11日（水）21:25～放送！東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）でレギュラー放送中の音楽トーク番組『70号室の住人』（毎週水曜日21:…

Read more »