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本好きの下剋上 領主の養女

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本好きの下剋上 領主の養女
本好きの下剋上領主の養女TVアニメシリーズ
📆5/30/2026 9:17 AM
📰animatetimes
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📊News: 36% · Publisher: 51%

TVアニメシリーズ『本好きの下剋上 領主の養女』は、読売テレビ・日本テレビ系全国ネットで毎週土曜夕方5時30分枠（一部地域を除く）、TOKYO MXで毎週月曜よる9時25分枠にて放送中。作品名は『本好きの下剋上 領主の養女』で、原作は香月美夜『本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません』。

読売テレビ 日本テレビ 系全国ネットで毎週土曜夕方5時30分枠（一部地域を除く）、 TOKYO MX で毎週月曜よる9時25分枠にて放送中のTV アニメ 本好きの下剋上 領主の養女 』。 『本がなければ作ればいい！

』ひとりの少女の情熱が世界を動かす。 魔力を持つ貴族が支配する＜エーレンフェスト＞書物なき世界で本作りに奮闘するマインだったが、その身に秘めた強大な魔力が陰謀を招く。 下町の家族や仲間を守るため、彼女は領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選ぶ。 大切な家族と別れ、自分の名前さえ捨てて――常識の通じない貴族社会で、本への情熱と家族への想いを胸に、ローゼマインの闘いが始まる！

作品名本好きの下剋上 領主の養女放送形態TVアニメシリーズ本好きの下剋上司書になるためには手段を選んでいられません。 スケジュール2026年4月4日（土）～読売テレビ・日本テレビ系全国ネットほか。

キャストローゼマイン：井口裕香、フェルディナンド：速水奨、ジルヴェスター：井上和彦、フロレンツィア：高山みなみ、ヴィルフリート：寺崎裕香、カルステッド：森川智之、エルヴィーラ：井上喜久子、ダームエル：梅原裕一郎、ブリギッテ：瀬戸麻沙美、アンゲリカ：東山奈央、ベンノ：子安武人、マルク：前野智昭、ルッツ：田村睦心、フラン：狩野翔、ギル：三瓶由布子、ヴィルマ：安野希世乃、トゥーリ：中島愛、ギュンター：小山剛志、エーファ：折笠富美子。 スタッフ原作：香月美夜『本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません』

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本好きの下剋上 領主の養女 TVアニメシリーズ 読売テレビ 日本テレビ TOKYO MX

 

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