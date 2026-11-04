本多灯、危険運転致傷で２１か月停止処分、ロ五輪出場絶望

日本水泳連盟は本多灯選手に対し、危険運転致傷の判決を受け２１か月の競技者登録停止処分を発表。これによりロサンゼルス五輪への出場権は剥奪される見込みです。

日本水泳連盟 は４日、東京都内で開かれた倫理委員会において、自動車運転処罰法違反（ 危険運転致傷 ）の有罪判決を受けた競泳元日本代表の 本多灯 （ イトマン東進 ）に対し、２１か月の競技者登録停止処分とする事を正式に決定したと発表した。

この処分は書面での郵送通知により、本人が受け取りを確認した日から有効となる。ロサンゼルス五輪は来年２８年７月に開催される予定だが、本多選手への停止処分期間は同８月まで及ぶため、実質的に五輪出場は絶望的となった。

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２１か月の出場停止と救済措置の不存在

連盟側によると、本多選手に対する救済措置や処分の軽減に関する検討は行われていないという。処分が確定する事で、本多選手は今後２１か月間、公式戦や選考会への出場が不可能となり、現役続行に影響が及ぶ状況に追い込まれている。

本多選手は２１年東京五輪において男子２００メートルバタフライで銀メダルを獲得し、日本の競泳界を牽引するスター選手としての地位を確立していた。しかし、今回の処分により、そのキャリアに大きな転機が訪れる事となった。

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過失運転事故の経緯と報告遅延の問題

事故は昨年１１月２１日に発生した。本多選手は都内の最高時速３０キロの道路を、時速８８から１０８キロという著しい速度で運転していた。対向車線にはみ出して衝突し、６０代の男性に胸骨骨折などの重傷を負わせる結果となった。

日本水泳連盟は、事故発生から起訴、そして連盟への報告に至るまでに相当の期間を要した点についても、あらためて重く受け止めているとのコメントを発表した。本多選手が連盟に事実を報告したのは事故から半年以上経った７月３１日の事である。

司法判決と代表辞退への影響

東京地裁立川支部は９月、本多選手に対し、拘禁１年、執行猶予３年（求刑は拘禁１年）の有罪判決を言い渡した。この判決を受け、連盟側が倫理委員会に付議し、厳罰化を決定した経緯がある。

本多選手は昨年３月の日本代表選考会で、９月に開催される予定の愛知・名古屋アジア大会の代表権を獲得していた。しかし、本事案が発覚した事で代表を辞退する事態となっていた。

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国際大会の展望と現役活動への影響

本多選手は２４年パリ五輪では金メダル獲得が期待されていたが、現実はまさかの予選落ちという結果に終わった。今回の長期出場停止処分により、国際舞台での活躍の機会はさらに遠のいている。

春に開催予定の選考会への出場権も剥奪される事となり、連盟内部からの期待は完全に断たれる状況だ。今後は復職後の再発防止と、スポーツマンとしての責任をどう果たしていくかが問われる事となる。