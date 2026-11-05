本多灯選手の危険運転致傷罪起訴と日本代表辞退

東京五輪銀メダリスト本多灯選手が自動車運転死傷行為処罰法違反で起訴され、パンパシフィック選手権とアジア大会から辞退することが決まった。日本水泳連盟は選手活動を当面自粛させる方針。

日本水泳連盟 は8月7日、競泳男子200メートルバタフライで2021年 東京五輪 銀メダリストの 本多灯 （24歳、イトマン東進所属）が、 自動車運転死傷行為処罰法 違反（ 危険運転致傷 ）の罪で起訴されていたことを公式に発表した。日本競泳界を代表するエースアスリートの不祥事は、ファンや関係者間に大きな衝撃と悲しみをもたらしている。

事故発生から連盟報告までの経緯

本多選手による自動車事故は、2023年11月に発生していたことが明らかになった。本多選手は自家用車を運転中に人身事故を起こしたが、現場での当事者間での話し合いで解決可能だと自己判断した。その結果、日本水泳連盟への報告を事故発生後から長らく怠る事態を招いていた。

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日本水泳連盟に対して本多選手側の事実関係が正式に報告されたのは、事故から相当な月日が経過した7月31日になってからである。連盟は今回の件について、飲酒や薬物の影響があった可能性については否定する立場を示している。しかし、安全運転義務違反による致傷という事実は否定できず、連盟は被害者の方々に心よりお見舞いを申し上げると同時に、関係者の皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしたことを深くおわびするとコメントしている。

日本代表辞退と活動自粛の決定

連盟は本多選手の行為を強く非難し、同選手が日本代表として活動を継続することは不適当であると判断した。この決定により、本多選手は8月12日に米国で開幕する予定のパンパシフィック選手権への出場辞退が確定した。さらに、9月に名古屋で開催されるアジア大会への出場も辞退となる。

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本多選手は当面の間、選手活動を自粛することが正式に決定した。24歳という競技人生のピーク時に位置する本多選手にとって、この活動自粛期間は競技力の維持および向上にとって重大な影響を及ぼすことになる。日本水連は今後、本多選手の事情聴取や再発防止策について検討を進める予定である。

競泳界への影響と今後の課題

本多選手は東京五輪で銀メダルを獲得し、日本競泳界の次世代を担う存在として期待されていた。その本多選手の法的手続きの進行は、日本水泳界全体のイメージ低下を防ぐための厳格な対応を迫られている。連盟はスポーツマンとしてあるべき規範遵守の徹底を、全ての選手および関係者に対して再確認する必要がある。

今後は本多選手がいつ活動再開となるか、また連盟側がどのような指導や処分を講じるかが焦点となる。被害者との示談や法的な責任の所在が明確になるまで、本多選手の公の場での姿は見えない可能性が高い。日本水泳連盟は、今回の教訓を活かし、選手倫理綱領の更なる強化を検討する方向である。