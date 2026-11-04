本多灯五輪銀メダリストが競技者資格停止 2028年出場絶望

日本水泳連盟は危険運転致傷で有罪判決を受けた本多灯被告に21カ月の資格停止処分を科す。この処分により、2028年ロサンゼルス五輪への出場権は事実上失われた。

日本水泳連盟 は4日、東京都内で 倫理委員会 を開催し、 危険運転致傷 の罪で有罪判決を受けた競泳男子200メートルバタフライの2021年 東京五輪 銀メダリスト、 本多灯 被告（24）に対する処分を決定した。連盟は本多被告に対し、21カ月の競技者登録資格停止という重い処分を下した。この処分の結果、本多被告の2028年 ロサンゼルス五輪 出場の可能性は事実上消滅することになった。

21ヶ月停止で五輪出場権を失う

本多灯被告の競技者登録資格停止期間が実際に開始されるのは、処分を通知する書面が本人に届いた日から効力を生じる。金子日出澄副会長兼専務理事の発表によれば、この通知が早ければ11月6日に届く予定であるため、処分は同日から始まる見込みだ。21カ月の停止期間は、2028年8月上旬まで継続する計算になる。

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この長期の停止処分により、本多被告は2028年4月に予定されている代表選考会への出場資格を喪失する。さらに、2028年7月に開催されるロサンゼルス五輪の期間中も、競技者登録資格は停止状態が続く。そのため、五輪代表として出場する道は完全に閉ざされることとなった。

連盟の判断と減刑の理由

日本水泳連盟は当初、今回の事件に対して2年間の資格停止が相当な措置だと考えていた。しかし、最終的な処分期間はこれより3カ月短縮された。連盟が短期間とした主な理由には、本多被告がパンパシフィック選手権とアジア大会を辞退した行動、および処分決定が予定より遅れたことが挙げられる。

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さらに、被害者が本多被告に対して厳しい処分を望んでいなかった点も考慮された。本多被告は、保険金とは別に被害者に150万円を支払ったこと、そして裁判所から執行猶予付きの判決を受けた事実も、処分の軽微化に結びついた要因として評価された。

重大な報告遅延と忖度しない姿勢

金子日出澄副会長兼専務理事は、本多被告の事故を「かなり重大」と位置づけた。同時に、日本水泳連盟への事故報告が約9カ月も遅れたことについても、「重く受け止めている」と明言した。これは競技者の倫理観や社会人としての自覚に対する厳しい批評と言える。

処分の決定プロセスについては、金子理事が明確な姿勢を示した。代表入りの可能性があることなどを忖度して処分を軽視することは、一切行わないことがスタート地点だったと語った。また、今回の決定は覆らないという強い決意も同時に示しており、連盟としての一貫した規律遵守の姿勢を強調した。

事故の詳細と司法の判断

本多灯被告が危険運転致傷の罪に問われた事案の経緯は以下の通りだ。昨年11月21日朝、東京都多摩市内の道路を走行していた本多被告は、制限速度時速30キロの区間で時速88キロから108キロという大幅な速度超過で運転していた。カーブ地点で対向車線にはみ出した車両が対向車と衝突し、運転手だった60代の男性に胸骨骨折などの重傷を負わせた。

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本多被告は8月25日の初公判で起訴内容を認め、東京地裁立川支部は9月9日に判決を言い渡した。裁判所は拘禁刑1年、執行猶予3年（求刑も拘禁刑1年）という判決を下した。この司法判断を背景に、連盟は最終的な内規適用の判断を下した。

本人の謝罪と今後の課題

判決後、本多灯被告は自身のSNSにコメントを掲載し、謝罪の意向を示した。被害者や関係者への深い謝罪に加え、日本水泳連盟などへの報告が遅れたことについて、「社会人として、また競技者としてあるまじき対応であったと深く反省しております」と綴っている。

本多被告は「失ってしまった信頼は、言葉だけで取り戻せるものではない」と認め、今後の措置を「真摯に受け止めてまいります」としている。24歳という若手アスリートが直面したこの大きな岐路は、競技界における倫理規範の重要性を再確認させる結果となった。今後は、資格停止解除後の復帰に向けた姿勢が問われることになる。