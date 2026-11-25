水曜日に報じられたところによると、リヴァプールは16歳のセネガル人の逸材の獲得で合意に達したという。

アヤックスでのウアザネの数字は驚異的で、ングモハを強く想起させる。 データサイト『Wyscout』によれば、このモロッコ人攻撃的MFは90分あたり0.83ゴールに関与し、90分あたり8.5回を超えるドリブルを仕掛け、その73%を成功させている。

さらに重要なのは、ウアザネがリヴァプールのファンであり、同クラブへの加入はモロッコで過ごした幼少期からの夢だという点だ。 彼は赤いチームの試合を見ながら、いつかアンフィールドでプレーすることを夢見ていた。 そのため本人も移籍の実現を強く望んでおり、交渉ははるかに進めやすくなっている。 だからこそ、この案件の行方は注視する必要がある。

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モロッコのスター、ウアザネとングモハが同じチームで共にプレーし、新世代のスターたちを牽引する姿を想像してみてほしい。 実に胸が躍る構想であり、リヴァプールにとって新時代の幕開けとなるかもしれない。 大型補強だけに頼るのではなく、モロッコをはじめ世界中から集まる若き才能を土台に築かれる時代だ。 ウォードの使命は明確だ。

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世界中から未来のスターを発掘することである。 彼は舞台裏でペドロ・マルケスと協力し、モル・タラ・ンディアイ、イフェアニ・ンドゥクウェ、サミュエル・マルティネス、ルカ・ブルフマンスといった逸材の獲得で中心的な役割を果たしてきた。 サッカーへの情熱は1990年に始まりました。