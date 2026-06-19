木梨憲武の突発行動で即興曲がFNS歌謡祭に 狩野英孝が驚きの体験談を披露

狩野英孝がテレビ番組で、とんねるずの木梨憲武から突然呼び出され、その日のうちに即興で制作した楽曲が数日後にFNS歌謡祭という大舞台で披露されることになった驚きの体験を語った。

この日は「やっぱり…カッケェ話 令和に通じる男の美学」と題し、カッコいいと感じた人のエピソードを披露。 狩野は「ある日寝てたら携帯が鳴って。 朝9時ぐらいだったんですけど。 電話出たら『もしもし？

とんねるずの小さい方ですけど』みたいなことを言われて」と突然木梨から連絡があったという。 また「『今木梨サイクル（東京・世田谷区にある木梨の実家）にいるんだけど、来れる？ 来れない？ どっち？

』みたいに言われて」と迫られ大慌てで支度。

「『所（ジョージ）さんのところに行こう』って言って。 所さんの世田谷ベースに遊びに行って。 すごい人と1日過ごしたなと思ったら、ノリさんから『じゃあここで今日の出来事を歌にして』みたいなことを言われて」と振り返った。 さらに「何となく作ったやつにノリさんが肉付けして。

『よっしゃ！ これレコーディングしに行こう！ 』って」とその日のうちにレコーディングまで実施。

「40分ぐらいで作った曲が1曲になって。 曲とって『ああ楽しかったね』みたいになって。 『この曲どこにも配信しないんですよね？ 』『しないけど、どっか歌える舞台用意しとくよ』みたいなことを言って、『お疲れさまでした』って」と、めまぐるしい1日を終えて解散したという。

そして「数日後、『あれ歌う舞台用意したから』って言われて。 『どこですか？ 』って聞いたら『FNS歌謡祭』って」とまさかの大舞台。 木梨の行動力にスタジオから「むちゃくちゃやな」と声が漏れると、狩野は「FNS歌謡祭で披露して。

本当にただ1日の出来事。 即興で歌作ったやつが歌謡祭で発表みたいな。 ノリさんのパワーと動きと行動力」と感服していた





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木梨憲武 狩野英孝 FNS歌謡祭 即興曲 とんねるず

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