テレビ朝日『新春ドリームバトル2027 木梨憲武のスポーツKING！』で、バスケットボール選手の八村塁と芸能人チームが真剣勝負を繰り広げた。車内での率直なトークからコート上の超ロングシュートまで、その全貌を詳報する。

テレビ朝日 は、正月恒例のスポーツ特番『新春ドリームバトル2027 木梨憲武 の スポーツKING ！』を放送し、NBAで活躍するバスケットボール選手の 八村塁 と、とんねるず・ 木梨憲武 をリーダーとする芸能人チームが激突した。とんねるずのメンバーが各競技を代表するトップアスリートと対決するこの企画は、スポーツの技術とプライドを懸けた真剣勝負として定着している。

今回のバスケットボール対決では、八村塁を迎え撃つ「チーム木梨」として、木梨憲武に加え、長嶋一茂、満島真之介、そしてBリーグ・長崎ヴェルカの馬場雄大が集結した。馬場雄大は八村の中学時代の先輩であり、同級生ではないものの、富山県出身で同じ中学校のバスケットボール部に所属していた縁から、貴重な競演が実現することとなった。

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車内での初対面トークとプライベート明かす

今回が初対面となった木梨憲武と八村塁は、満島真之介とともにテレビ朝日から対決会場へ向かう車中でトークを展開した。そこで八村は、野球好きだった祖父によって「塁」と名付けられ、幼少期に野球を始めた経緯を語り、なぜバスケットボールの道へ進んだのか、競技を変えたきっかけや学生時代の思いを明かした。

木梨は八村のプライベートにも興味津々で、「彼女とかも？」という直球の質問を投げかけた。突然の「ぶっこみ」に思わず困惑した八村だったが、「彼女いないです（笑）」と笑顔で回答した。すかさず満島が「バスケットに恋してますから」とフォローし、車内は大きな笑いに包まれた。世界で戦う現在の生活からプライベートまで、どんな質問にも飾らず率直に答える八村の素顔が明らかにされた。

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先輩・後輩の絆と馬場雄大からの賛辞

対決会場では、長嶋一茂と馬場雄大が八村たちを待ち受けていた。八村と馬場はともに富山県出身で、同じ中学校のバスケットボール部に所属していた先輩・後輩の間柄だ。八村が中学1年生だった頃、3年生の馬場は憧れの先輩であり、八村は当時について「日本一の選手と言われていて、僕もずっと憧れて入って、ずっと見てきました」と振り返った。

馬場も、今でも八村に会うと中学生の頃の感覚に戻ると振り返り、「アスリートとしても、一人の人間としても尊敬しています。会うたびにプレーが進化し、人としてもさらに磨かれていることを感じます」とその成長と活躍をたたえた。このように、同郷の先輩と後輩という背景も含めた関係性は、番組を通じて改めて胸が熱くなるものとなった。

スーパー3ポイントと超ロングシュートの激闘

対決では、制限時間60秒の間にゴール正面の「90度」、コートの端から狙う「0度」、さらにリング裏の「マイナス角度」という3か所からシュートを決める「スーパー3ポイントシュート」に挑戦する。八村の前には、木梨、長嶋、満島がディフェンス役として立ちはだかり、さまざまなアイテムを手に予測不能な動きで徹底妨害を行った。

さらに「チーム木梨」からは馬場も参戦し、日本バスケットボール界を代表する2人による貴重な競演が実現した。加えて、コートのセンターライン付近からゴールを狙う「超ロングシュート」にも八村と「チーム木梨」が交互に挑んだ。NBAスター・八村が見せる規格外のスゴ技に一同驚がくし、限られた時間での対決だったが、その迫力はviewerを釘付けにした。

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出演者から寄せられた率直な感想と評価

出演者からは、八村の人柄や技術に対する高い評価が寄せられた。ある出演者は「初対面でしたが、大ファンになりました。スーパースターと聞くと遠くから見ていなければいけないような雰囲気を想像しますが、八村選手はサービスもしてくれるし、どんなことにも答えてくれる」と語り、バラエティーの中でも技術を一発で見せてくれる素晴らしさを称えた。

また「自分が若かった頃は、世界を舞台に活躍する日本人選手は今ほど多くありませんでした」と振り返る声もあり、八村をはじめとして世界で活躍する選手が増えていることをうれしく思うという意見が多かった。八村については「想像していたよりもおちゃめで、少年の心を持っている方だと感じました」との評価も寄せられた。

さらに「体の大きさや存在感にも圧倒されました。僕自身、人と話すときに見上げることはあまりないのですが、八村選手と話すときは自然と見上げていました」という声もあり、トップアスリートの特別なオーラやフィジカルの強さを間近で感じ、改めてそのすごさを実感したという。

「馬場選手が一緒にいてくれたからこそ、NBAで活躍するスーパースターとしての八村選手だけでなく、同じ中学校の先輩と一緒にいるときに見せる、年相応の自然な表情も見ることができました」と語った出演者もおり、まさに特等席に座らせてもらったような感覚だったと振り返った。今後、八村が次の世代のために活動していることも含めて、これからの日本バスケットボールがますます楽しみになるとの声が上がっている。