俳優の木村文乃が23日、都内で開催された『木村文乃カレンダー2027』の発売記念取材会に出席し、2026年の振り返りと来年の目標について語った。

俳優の 木村文乃 は23日、東京都内で行われた『 木村文乃 カレンダー2027』（ ワニブックス ）の発売記念取材会に出席した。 2026年 が残りわずかとなる中、木村は自身の今年を象徴する漢字として「挑む」を選んだ。また、来年の 2027年 については「跳躍」の年にしたいとの目標を明かし、今後の活動に対する意欲を示した。

木村文乃の2026年振り返りと漢字の意味

取材会で木村は、新しい写真集やカレンダーの発売について「うれしいですね」と率直な感想を述べた。今回のタイトルは、20代から30代後半まで長く応援してくれているファンや関係者が付けてくれたものであり、自身が勝手に決めたものではないという。20代から30代までは紆余曲折を経て駆け抜けてきたが、ここからは新たな「第二章」が始まる感覚だと語った。

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2026年の仕事の幅広さについて木村は、ラジオ番組への慣れやナレーション業務の増加、役柄の変化などを挙げた。これまで自分が支えてもらう側であったのが、年齢とともに支える側や人を動かす側へと役割が変化してきたことを実感したという。これらは年齢とともに求められるステップであり、それを認識しながら挑んできた一年であったため、「挑む」という漢字がふさわしいと判断した。

西田幸樹撮影によるカレンダーのテーマ

今回発売される『木村文乃カレンダー2027』は、ファースト写真集『ふみの』でもタッグを組んだ写真家の西田幸樹氏が撮影を手掛けた。2年ぶりのカレンダーとなる同書のテーマは「Timeless Beauty」である。飾らない自然体の表情から、凛とした大人のたたずまいまで、年齢を重ねることで深まる魅力と変わらない透明感を映し出している。この作品を通じて、木村が currently 抱いている心境や成長が視覚的に表現されている。

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ダイビング300本達成と今後のプライベート目標

プライベート面では、趣味であるダイビングについて具体的な目標を明らかにした。2018年にライセンスを取得して以来、2026年ついに300本への到達という数字を迎えた。これは長年の夢であったため、その達成感と同時に、これからは自分が楽しむだけでなく、海の危険性や身の守り方、楽しさなどを伝えるサポート側に回りたいと意欲を示した。単なる趣味の範疇を超え、知識を共有する側への移行を図っている。

2027年のキャリアアップと「跳躍」への願い

2027年の目標としては、「そこに足をつけて『跳躍』の1年にできたらいいな」とコメントした。仕事面では、これまで作品のために足を伸ばせなかった領域への挑戦を希望している。具体的には旅に出ることや、今だからこそ見える自分の感性を言語化して伝えていく役割を増やしていきたいと考えている。年齢を重ねたからこそ可能な表現や、新しい感性を形にすることで、キャリアにおける次の段階への「跳躍」を目指す。

木村文乃は、2026年という一年を「挑む」と総括し、次の年を「跳躍」へとつなげようとしている。カレンダー発売を機に、芸能活動における新たなステップと、プライベートな趣味の領域での貢献を両立させる姿勢が示された。今後の活動から、その変化と成長が期待される。