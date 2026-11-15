木村ミノルがKO勝利 体重超過で謝罪も将来はスーパーミドル級へ

KNOCKOUT UNLIMITEDで木村ミノルが高塩竜司をKO勝利。体重超過のため謝罪したが、手応えは良好。今後はスーパーミドル級への進出も視野に入れている。

メインイベントの KNOCK OUT －UNLIMITED －72キロ契約で、木村"フィリップ"ミノル（33＝Battle－Box）が 高塩竜司 （31＝KIBAマーシャルアーツクラブ）に1回1分8秒KO勝ちした。7年ぶりに 後楽園ホール を訪れた木村は、試合開始早々に圧倒的なパワーを見せつけ、一発で試合を決める圧勝劇を演じた。

練習通りの左フックで早期決着

試合は木村の攻撃から始まった。木村は「下から失神させてやろうと思って殴ってて、俺ならいけるかなと思って」と、試合前から構えていた下からの打撃で高塩を圧倒。練習通り脇を差して返すなど、技を駆使してスタンドへ戻させた。最後は距離を把握した木村が必殺の左フックで高塩をなぎ倒し、パウンドを連打して決着をつけた。

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7年ぶりの後楽園ホールで快勝した木村は「距離がつかめてきたら、あの左を思いっきり振るっていうのは練習から、アップからやってたんで、その通りいったかなっていう感じで。手応えはバッチリでしたね」と振り返った。計画通りの試合運びで、自信を深める結果となった。

体重超過で夫人の励ましに応える

一方で、体重超過には「決まったルールにちょっと自分が調整しきれなかったのが失敗なんで、そこはまず本当に相手と相手陣営に本当に謝りたい」と陳謝した。最終的に700グラムオーバーしたものの、水抜き中に残り3キロで諦めかけた際、夫人の高須賀佑紀さんに「絶対最後まで落とそう」と励まされて死に物狂いで落としたと明かした。

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この経験を経て、今後は「重い階級でも自分のパワーを出せるようにトレーニングすれば問題ない」とスーパーミドル級（－75キロ）を見据えた。体重調整の苦心はあったものの、妻のサポートも得て次のステップへと進む覚悟を決めた。

高塩の悔しさと進退の考察

対する高塩は「1発目で寝かせることができて、そこのやっぱ勝機を見いだせたのに、やっぱそこをモノにできなかった」と悔やみ、被弾した左フックには「とにかく見えなかった。本当にこの一言に尽きます」と脱帽した。格闘技人生の全てを懸けていたので、何も考えられないっていうのが今の心境ですと吐露した。

進退については「負けた勢いでもうナイーブになってる時にやっぱ決断するのはやっぱ良くない」と熟考する構えを見せた。今後のキャリアをどう立て直すか、冷静な判断を待つ状況となっている。

勝利の手応えと次なる目標

木村は今回の勝利により、下からの打撃からの繋ぎや、距離を詰めた際の左フックなど、自身の得意技が通用していることを確認できた。相手との距離感や攻防のリズム作りが完璧に近い形で行えたことで、今後の戦い方においても大きな自信につながったと語った。

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体重超過という問題は残ったものの、試合内容自体は満足のいくものであった。今後はスーパーミドル級での活躍も見込まれており、トレーニング方法の転換も含め、次の試合に向けた準備を着々と進めていく予定である。