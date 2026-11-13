木戸愛、14年ぶりの復活優勝へ好発進首位から2打差の4位

日本ケアサプライの木戸愛が14年116日ぶりの優勝を目指す大会で67をマークし、首位から2打差の4位につけた。好調なスタートで復活への期待が高まっている。

日本ケアサプライ の 木戸愛 が、ツアー史上最长のブランクとなる14年116日ぶりの優勝へ向けた好発進を見せた。第1ラウンドで行われたプレーで、木戸は8バーディーと3ボギーを記録し、5アンダー67というスコアをマークした。この結果を受け、首位から2打差をつけられつつも、木戸は総合4位につける好スタートを切っている。

67スコアと最後のバーディーが意味するもの

木戸愛自身は、「60台で回ることができて、いい一日だった」と振り返り、好調なプレーぶりを手応えとして捉えている。特に注目すべきは、最終18番ホールでのパフォーマンスだ。17番ホールでボギーを喫し、スコアが乱れる場面もあったものの、木戸は最後の最後に6メートルのバーディーパットを沈めてスコアを取り戻した。このバーディーフィニッシュが、木戸の当日のコンディションの良さを象徴するものとなっている。

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36歳という年齢でありながら、高い集中力を維持できたことが勝因の一つだ。木戸はプレー後、「すごくいい集中力で回れた。最後まで目の前の一打に集中して、フラットな気持ちでできた」と語った。残された2日間についても、「やり抜きたい」と意欲を強調し、終盤まであきらめず戦い抜く覚悟を示している。

14年116日のブランクと過去の記録

今回、木戸が向かっている目標は、2012年に開催された「サマンサタバサレディス」以来となる勝利だ。この大会を最後に優勝から遠ざかっていたため、14年と116日というブランクを更新することになる。これはツアーにおける最長のブランク記録であり、もし今回の勝利が実現すれば、木戸の名前がツアーの歴史に刻まれることになる。この歴史的な達成に向け、木戸は「優勝という自分の目標、夢がある。それを達成できるように頑張りたい」と、強い信念を表明している。

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長期間の無優勝は、アスリートにとって大きな心理的負担となる可能性がある。しかし、木戸はそんな重圧を乗り越え、前を向く姿勢で自身のメンタルを整えてきた。過去の悔しさを引きずるのではなく、それをバネにして自分を高めてきた経験が、現在のフラットな気持ちを作っているのだ。

今季の2位3回とポジティブな捉え方

今シーズンの木戸の成績は、優勝こそ逃したものの、2位が3回ある。勝利まであと一歩届かなかった悔しさを、自己成長の糧に変えてきた過程がここにある。木戸は、「ポジティブに考えている。自分のゴルフはいい方向に向いているので、しっかりチャレンジしていきたい」と、現在の状態を肯定的に捉えている。

このポジティブシンキングは、練習量だけでなく、気持ちの面での積み重ねが大きかったという。木戸は「練習もそうだし、気持ちの面でも積み重ねていることの方が大きい。静かに燃えています」と語っており、表立ってアピールすることはないものの、内面では着実に情熱を蓄積している状態だ。この「静かな燃え」が、今後のプレーにどのような形で現れるかが注目される。

コンディション管理と疲労への対応

シーズン終盤を迎え、木戸にとって疲労の蓄積は避けて通れない課題だ。実際、「シーズン終盤の疲労はもちろんある」と認めている。しかし、木戸は身体的な疲れよりも、「頑張るぞという気持ちでいっぱい」と前向きな感情を優先させている。穏やかな笑みを浮かべながら、その気持ちを言語化した木戸の表情からは、強い意志の強さが伝わってくる。

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木戸は、これまでの戦い方に加え、プレー後のケアにこれまで以上に時間を割くことで、戦うためのコンディションを整えている。身体管理能力の高まりも、長期的なブランクを埋め、復活優勝へと導く鍵となっている。36歳というベテランの知恵と、若手にも引けを取らない準備の丁寧さが融合した結果が、今回の好発進を生んでいる。

残された2日間は、首位争いだけでなく、木戸自身による「14年116日ぶり」の快挙を成し遂げるかどうかの戦いでもある。木戸愛は「フラットな気持ちで戦い抜く」と公言しており、その冷静沈着さが、ツアー史上に残る復活優勝の実現を後押しするだろう。