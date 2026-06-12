木原官房長官、秘書官の公費出張時の女性同宿問題を認め 人事対応を検討

木原稔官房長官は、自身の秘書官が経済産業省勤務時代に公費出張中にホテルで知人女性と過ごしていた問題について事実を認め、人事上の対応を検討する方針を示した。追加料金の未払い疑惑については、一部を私費で精算したと説明した。

木原稔 官房長官 は12日の衆院内閣委員会において、自身の 秘書官 が経済産業省勤務時代の令和4年5月から9月の間に、公費での出張中に ホテル で知人女性と過ごした事実を明らかにした。

具体的には Osaka 関西万博関連の業務で大阪に出張した際に、知人女性をホテルの自室に招き入れたのは5回あり、うち2回は翌朝まで滞在していた。 中道改革連合の長妻昭氏の質問に対し、木原氏はこれらの事実を認め、さらに「人事上の対応」を検討する方針を示した。 長妻氏は、2人で宿泊した場合に追加料金が発生するにもかかわらず、支払っていないケースがあると指摘。 木原氏は、「経産省で確認中」としつつ、秘書官から報告を受けている内容として、予約時には1名分または1室分で申し込み、支払時にはその通りに支払った件が数件あると説明。

追加料金が発生することを認識した1回分については、後日私費で支払い、いずれのホテルとの間でも精算は適正に終了したとした。 支払いは雑誌の取材を契機に行われたという。 木原氏は、事実関係の確認を経て、本人に家族があることも考慮し、人事上の対応の必要性を判断すると述べた。 この一連の疑惑は、公費の適正な使用という観点から、政治や行政の倫理を問うものとして注目されている





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