Steamストアページを確認すると、2027年の発売へと変更されているようだ。

『昭和米国物語』は、“昭和66年のアメリカ”を舞台にするRPGだ。 同作の世界では、強大な経済力を有する日本がその国土の大半を買収して植民地化。 移民とともに日本文化が輸入され、異なるふたつの文化が衝突・融合を繰り返した結果、「昭和アメリカ」という新しい概念が生まれることとなった。

主人公の千草蝶子は謎の大災害によってゾンビが徘徊する世界と化したこの地で、行方不明の妹を探して旅をすることになる。 本作では、巨大なキャンピングカーを拠点としてアメリカ各地を巡りながら、メインシナリオやサブシナリオをこなしていく。 道中では多種多様な武器を獲得でき、アクション映画のスタントを生業としていた蝶子はそれらを組み合わせてスタイリッシュかつハイテンポなバトルを繰り広げる。 高い自由度とバイオレンス極まるバトルシステムも特徴としてアピールされている。

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本作は2022年1月に発表。 その後2025年内の発売を目指して開発が進められてきたが、2026年へと発売延期することが同スタジオから発表。 今年8月26日に開催された「gamescom Opening Night Live 2026」では待望の新映像が公開されていた（